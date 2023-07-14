Yunanistan'da aşırı sıcaklar: Akrapolis ziyarete kapatıldı

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Her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin saatlerce bekleyerek 20 euro ücret karşılığı ziyaret ettiği Parthenon (Akropolis) Tapınağı zaman zaman da, grev eylemleri ya da protesto gösterileri çerçevesinde işgal edildiği için ziyaretçilere kapatılıyordu.