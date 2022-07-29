Rusya ve Ukrayna onlarca savaş esirinin öldüğü saldırıda birbirlerini suçladı

Kaynak, Reuters

bir saat önce

Rusya ve Ukrayna, Donetsk bölgesinin işgal altındaki kısmında onlarca Ukraynalı savaş esirinin öldüğü saldırı nedeniyle birbirlerini suçladı.

Ukrayna hapishanenin işkence ve cinayet kanıtlarını yok etmek için Rusya tarafından hedef alındığını savundu.

Rusya ise Olenivka'daki esir kampının Ukrayna tarafından güdümlü füzelerle vurulduğunu belirtti.

Bağımsız kaynaklarca doğrulanmamış Rus videolarında tahrip olmuş ranzalar ve yanmış cesetler görülüyor.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'nin bir danışmanı olay yerinin bir kundaklama gibi gözüktüğünü, füze tarafından vurulmuş olsaydı, ceset parçalarının etrafa yayılmış olacağını kaydetti

Savaş esirleri arasında, Mariupol'u savunan son birliklerden Azov taburunun üyelerinin de bulunduğu belirtiliyor. Rusya Azov taburunun Neo-Nazi ve savaş suçlusu olduğunu söylüyor.

Yeni Ukrayna Başsavcısı Andriy Kostin, patlamayla ilgili bir savaş suçları soruşturması başlattığını söyledi. Başssavcılıktan yapılan açıklamada, saldırıda 40 kadar kişinin öldüğü ve 130 kişinin yaralandığı belirtildi.

Rusya destekli ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin sözcüsü Daniil Bezsonov ise, saldırının "savaş esirlerinin kaldığı barakalara doğrudan bir isabet" sonucu gerçekleştiğini ve ölü sayısının artabileceğini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı ise saldırının ABD yapımı Himars topuyla yapıldığını ve Ukrayna'nın provokosyonu "kasten hazırladığını" savundu. Bakanlık ayrıca, Himars sistemi tarafından ateşlenen roket parçaları gösterdi.

Bakanlık Sözcüsü General İgor Konaşkenkov, saldırıda yedi gardiyanın da yaralandığını söyledi. Ancak bir Donetsk Halk Cumhuriyeti yetkilisi saldırıda herhangi bir gardiyanın yaralanmadığını belirtti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin bir diğer danışmanı Mihaylo Podolyak da Rus iddialarının, Ukrayna makamlarına güveni sarsmak için hazırlanan bir senaryo olduğunu ifade etti.

Azov taburunun kurucularından Andriy Biletski de bazı tabur üyelerinin saldırıda öldüğünü söyledi.