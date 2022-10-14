Bartın'da maden ocağında patlama: 2 ölü, 20 yaralı, yer altında mahsur kalanlar var

Kaynak, DHA

14 Ekim 2022, 21:37 +03 Güncelleme 13 dakika önce

Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında patlama meydana geldi.

S﻿ağlık Bakanı Fahrettin Koca patlama sonrası yaptığı açıklamada, "Şu anki bilgilere göre 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 20 yaralımız var" dedi.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, patlama sonrası yer altında mahsur kalan madenciler olduğunu açıkladı.

Arslan, ilk bilgilere göre yer altında 49 kişinin olduğunu söyledi.

TSİ 18.15 sıralarında meydana gelen p﻿atlama sonrası maden ocağına sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

P﻿atlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), önce patlamanın trafo kaynaklı olduğunu açıkladı, daha sonra attığı tweetten bu ifadeyi çıkardı.

'Basınçtan dolayı toz kütlesi oldu, göz gözü görmedi'

Bartın Valisi Nurtaç Arslan maden ocağında yaptığı açıklamada, "-300 kotunda 44 kişi, -350 kotunda da 5 kişi var. 8 kişi kendi imkanlarıyla kurtarıldı. Bütün ekiplerimiz seferber. Şu an 6. yaralımızı çıkarıyoruz" dedi.

Nurtaç Arslan, ayrıca maden ocağından çıkan bir işçi ile konuştu.

İşçi, "Hiçbir şey bilmiyoruz. Toz-duman oldu, ne olduğunu bilmiyoruz. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle de tam olarak, yani biz biraz geride olduğumuzdan dolayı sadece basınç oldu. Basınçtan dolayı toz kütlesi oldu, göz gözü görmedi" dedi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, patlamayla ilgili inceleme soruşturma başlattı.

Başsavcılık, olayla ilgili 3 savcının görevlendirildiğini duyurdu.

İletişim Başkanlığı, olayın aydınlatılması ve nedeninin tespit edilmesine yönelik incelemelerle, mahsur kalan maden işçilerimizin kurtarılması için çalışmaların sürdürüldüğünü açıkladı.

Y﻿apılan açıklamada, "Gerekli bilgiler, ilgili kurumlar tarafından düzenli olarak paylaşılmaktadır. Bu açıklamaların takip edilmesi, resmi makamların paylaştığı bilgiler dışındaki iddia ve spekülasyonlara itibar edilmemesi gerekmektedir" denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla maden ocağına giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bölgede incelemelerde bulunacak.