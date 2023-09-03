'Beatles’ı Beatles yapan bas' için arama kampanyası başlatıldı

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Paul McCartney Höfner basıyla

36 dakika önce

Müzik tarihinin en önemli enstrümanlarından biri olan Paul McCartney'nin orijinal Höfner bas gitarını bulmak için dünya çapında bir araştırma yürütülüyor.

Bu amaçla Kayıp Bas Projesi adıyla (Lost Bass Project) bir internet sitesi açıldı.

Site “tarihteki en önemli bas" olarak tanımlanan enstrüman hakkında bilgi paylaşılması çağrısı yapılıyor.

McCartney bu enstrümanı Almanya'nın Hamburg kentinde 1961 yılında 38 dolar karşılığında satın aldı. Ancak sekiz yıl sonra ortadan kayboldu.

Araştırma, McCartney'nin Höfner firmasından kaybettiği aleti bulmasını istemesiyle başladı.

Bas gitar, Beatles’ın hit şarkıları Love Me Do ve She Loves You gibi parçalarda çalındı.

Bası araştırma projesini yürüten Nick Wass, “rock and roll tarihindeki en büyük gizemi" çözmek için iki gazeteciyle çalışıyor.

Wass, McCartney'nin kendisi ile temasa geçmesi sonrası kampanyanın başladığını söylüyor.

Beatles'ın 1969 tarihli Get Back albümünün kayıtları sonrası bas gitarın kaybolduğu düşünülüyor.

Aletin nereye kaldırıldığının bilinmediğini söyleyen Wass, gitarın herkes tarafından tanınabileceğini söylerken “Bu Beatles’ı Beatles yapan bas” ifadesini kullanıyor.

Daha önce BBC için çalışmış olan gazeteciler Scott ve Naomi Jones, aramaya yardımcı oluyor.

Scott Jones, kendisinin ve Naomi’nin araştırma yeteneklerini kampanyaya taşıdıklarını anlattı.

Bas gitarın bir açık artırmada ne kadar edebileceği belirsiz ama emsal durumlar yaşandı.

John Lennon'ın çalınan gitarı yarım yüzyıl sonra yeniden ortaya çıktığında 2,4 milyon dolara satıldı.

Kurt Cobain'in MTV Unplugged setinde çaldığı akustik gitar ise 6 milyon dolara alıcı buldu.

McCartney'nin bas gitarının müzik tarihindeki önemi göz önüne alındığında, bu miktarları aşma olasılığı var. Ancak Lost Bass Project ekibi, aramanın ticari bir amaç taşımadığı konusunda net.

Jones şunları söylüyor:

"Höfner'in öngörüsü, birisinin tamamen iyi niyetle ortaya çıkacağı yönünde. Gitar elinde olan kişi neye sahip olduğunun farkında bile olmayabilir.

"Bir gün halka açık bir yerde sergilenebilseydi güzel olurdu. Ama eğer birisinin gitarın varlığını duyurması için biraz kazanması gerekiyorsa da öyle olsun, en azından bulunmuş olacak.”

“Sonuçta bunu sadece Paul'e gitarını geri vermek için yapıyoruz. Onun her zaman istediğinin bu olduğunu biliyoruz."

Kısa bir süre olmasına karşın kampanya sayfa aracılığı ile “heyecan verici ipuçlarının” ulaştığı kaydediliyor.

Kaynak, Apple Films Fotoğraf altı yazısı, Paul McCartney Höfner basıyla çaldığı Get Back albüm kayıtları

McCartney'nin basına sahip olduğunuzu nasıl anlarsınız?

Bası tanımlamaya çalışan herhangi bir amatör dedektifin bilmesi gereken birkaç işaret var.

En büyük işaret logonun şekli. McCartney'nin çaldığı versiyonda Höfner logosu yatay durumda basılı, önceki modellerde logo dikeydi.

Müzik efsanesinin bas gitarının aynı zamanda kapsamlı bir turne sonrası yenilenmişti. Fotoğraftakilerden daha farklı görünebileceği belirtiliyor.