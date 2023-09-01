Türkiye Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda yarı finalde son şampiyon İtalya ile karşılaşacak

Kaynak, TVF Fotoğraf altı yazısı, Takım kaptanı Eda Erdem

1 Eylül 2023, 13:34 +03 Güncelleme 16 dakika önce

Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı finalde bugün son şampiyon İtalya ile karşılaşacak.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanacak maç TSİ 18.00’de başlayacak.

Diğer yarı final maçında ise Sırbistan ve Hollanda TSİ 21.30’da karşı karşıya gelecek.

Yarı finale kadar turnuvada set vermeyen İtalya’nın üç Avrupa şampiyonluğu bulunuyor. İtalya 2021'deki son turnuvada da Sırbistan'ı 3-1 yenerek şampiyon olmuştu.

Türkiye son turnuvada Hollanda'yı 3-0 yenmiş ve üçüncü olmuştu

Filenin Sultanları, 2003 ve 2009'da iki Avrupa şampiyonluğunu finalde kaybetmişti.

Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda üst üste beşinci kez yarı finale yükselen Türkiye bu yıl Milletler Ligi'nde İtalya’yı iki maçta da 3-0 mağplup etmişti.

Türkiye, turnuvanın ilk aşamasında C Grubu’nda beş maçı da kazandı.

Ardından son 16 turunda Belçika’yı 3-1, çeyrek finalde ise Polonya’yı 3-0 yendi.

Kaynak, TVF

‘Keyif almak için oynuyoruz’

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, yarı final maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında, “Şu ana kadar milli takımla yaptıklarımdan dolayı çok memnunum” dedi.

Yarı finale odaklandıklarını belirten İtalyan antrenör, İtalya gibi harika bir takıma karşı yarı final oynayacaklarını söyledi.

Milli takımın kaptanı Eda Erdem de, sahada güzel bir oyun oynadıklarını ve tüm takımın eğlendiğini belirterek, “Skor hakkında düşünmüyor, kendimiz için, keyif almak için oynuyoruz” dedi.