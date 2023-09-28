Altın Portakal Film Festivali: Kanun Hükmü belgeseli neden tartışma yarattı, Kültür ve Turizm Bakanlığı niçin festivalden çekildi?

Kaynak, Kanun Hükmü

Yazan, Burak Abatay

Unvan, BBC Türkçe



28 Eylül 2023, 13:22 +03 Güncelleme bir saat önce

Yönetmen Nejla Demirci’nin “Kanun Hükmü” isimli belgeselinin 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali seçkisinden çıkarılması bir dizi tartışmayı da beraberinde getirdi.

Festival yönetimi, filmde yer alan bir kişi ile ilgili yargı sürecinin devam ettiği gerekçesiyle seçkiden çıkarıldığını duyurdu.

Bu karara tepki gösteren 20 jüri üyesi görevi bıraktı, daha sonra kararı sansür olarak nitelendiren onlarca yönetmen ve yapımcı filmlerini yarışmadan çekti.

Festival yönetimi kararında geri adım atıp Kanun Hükmü filmini yarışmaya tekrar dahil etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı da buna tepki göstererek festivalden çekildi.

Peki, festival yönetimi neden bu kararı aldı, daha sonra neden geri adım attı ve taraflar ne dedi?

Devam eden yargı süreci gerekçe gösterildi

Filmin konusu, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerine son verilen iki memurun mücadelesi.

Festival Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu, yaptığı yazılı bir açıklamayla, devam eden yargı sürecini gerekçe göstererek filmin seçkiden çıkarıldığını duyurdu.

Sinemanın bağımsızlığına, sanatçıların fikirlerini özgürce yansıtabilmesi gerektiğine yürekten inandıklarını belirten Boyacıoğlu, “Belgeselde yer alan kişi ile ilgili yargı süreci tamamlandıktan sonra Film, Antalya’da gösterilecektir” dedi.

Karara ilk tepki filmin yönetmeni Nejla Demirci’den geldi.

Festival yönetiminin gerçeği saptırdığını savunan Demirci, kararı bir sansür olarak yorumladı ve sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hukuk, demokrasi isteyen Türkiye toplumu mağdur edilmiştir" dedi.

Jüri üyelerinden tepki

Daha sonra festival jürisinde yer alan Demet Akbağ, Ayşegül Aldinç, Onur Saylak, Özcan Alper, Mehmet Günsur, Ali Aga, Sema Kaygusuz, Behiç Ak, Zeynep Dadak, Deniz Tortum, Elif Refiğ, Hazar Ergüçlü, Paolo Bertolin, Ali Ercivan, Hakan Bıçakcı, Anna Maria Aslanoğlu, Ezel Akay, Engin Palabıyık, Senem Erdine ve Ahmet Gürata da karara tepki gösterdi.

Jürideki 20 isim yaptıkları ortak açıklamada, “Filmlerde suç unsuru arayan bu bakışı ve sansür yaptırımının normalleşmesini kabul etmiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Jüri üyeleri, görevlerini filmin seçkiye yeniden dahil edilmesiyle birlikte yapabileceklerini söyledi.

Yaşananların ardından Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alan “8 X 8”, “Aniden”, “Beraber”, “Bildiğin Gibi Değil”, “Son Hasat”, “Tereddüt Çizgisi” ve “Yurt” filmlerinin yönetmen ve yapımcıları yaptıkları açıklamayla, "Kanun Hükmü" filminin Ulusal Belgesel Yarışması’ndaki yerini alana dek festivalden çekildiklerini duyurdu.

“Kanun Hükmü” filminin seçkiden çıkarılmasını sanatsal ifade özgürlüğüne açık bir tehdit olarak gördüklerini belirten sinemacılar, ortak açıklama metninde “Özü itibariyle topluma ait olan festivallerin sansüre boyun eğmesinin kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz” ifadelerine yer verdi.

Yönetmen Zeki Demirkubuz da sosyal medyada yaptığı paylaşımda son filmi "Hayat"ı yarışmadan çektiğini söyledi. Demirkubuz, ortak imza metnine imza atmak istemedi.

Böylece Festival seçkisinde yer alan 8 belgesel filmden 6'sı ve 14 kısa filmin tamamı da yarışmadan çekilmiş oldu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, görevi süresince seçici kurulların oluşmasına, jürilerin belirlenmesine, filmlerin içeriğine ve filmlerin kazanıp kazanmaması konusuna hiçbir şekilde dâhil olmadıklarını söyledi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Böcek, bundan sonra da bu tavrın değişmeyeceğini belirtti.

Festival yönetiminden geri adım

Sinemacıların filmlerini festivalden toplu bir şekilde çekmesinden bir gece sonra, Ahmet Boyacıoğlu yaptığı yeni bir açıklamayla Kanun Hükmü’nün seçkiye yeniden dahil edildiğini duyurdu.

Boyacıoğlu, “Filmde yer alan kişi ile ilgili yargı sürecinin devam etmediği tarafımızca belgelendiği için filmin yarışma seçkisine geri alınmasına karar verilmiştir” dedi.

'Kazandık'

Nejla Demirci, filmiyle ilgili verilen nihai kararı "Kazandık" diyerek duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Demirci, "Sinemamız, halkımız, Antalya, festival emekçileri el ele verdik ve demokrasi mücadelemizi kazandık" dedi.

Sinemacıların ve jüri üyelerinin festivale geri dönmesi bekleniyor

BBC Türkçe’nin konuştuğu sinemacılar, festival yönetiminin geri adım atmasıyla birlikte filmlerini yarışmaya yeniden dahil edeceklerini söyledi.

Jüri üyeleri de festival yönetiminin kararını sevinçle karşıladı.

Jüri üyelerinden Sema Kaygusuz, BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "İsteğimiz filmin festivale geri çağrılmasıydı. Bu gerçekleştiği için biz de görevimizi yerine getireceğiz" dedi.

Bakanlık festivalden çekildi

Festivalin destekçilerinden olan Kültür ve Turizm Bakanlığı ise filmin seçkiye dahil edilmesine tepki gösterdi ve festivalden çekildiğini açıkladı.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Böylesi önemli bir festivalde, sanatın gücü kullanılarak mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması son derece üzücüdür.