Hollandalı bakan Katar Emiri'nin yanında gökkuşağı renkli kol bandı takacak mı?

Yazan, Yusuf Özkan

Unvan, Lahey



18 dakika önce

Kaynak, Getty Images

Dünya Kupası’nda Salı günü Katar ile Hollanda arasında oynanacak karşılaşma, "her türlü ayrımcılığın yanı sıra Katar'daki LGBTİ+ hakları ihlallerini protesto etmek için" düzenlenen OneLove (Aşk birdir) tartışmasını yeniden alevlendirdi.

Maçı Katar Emiri Tamim bin Hamad el Tani ile birlikte şeref tribününde izleyecek olan Hollanda Spor Bakanı Conny Helder'in, daha önce Almanya ve Belçikalı bakanların yaptığı gibi, gökkuşağı renkli kol bandı takıp takmayacağı merak ediliyor.

Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB), bunun "provokasyon olacağını" savunarak, bakanın "OneLove" yazılı gökkuşağı renkli kol bandı takmasına karşı çıkıyor.

Spor severlerin dikkatini çekebilmek amacıyla başlatılan ve Avrupa'daki birçok ülke futbol federasyonu tarafından desteklenen "OneLove" kampanyası, Katar'daki göçmen işçi sömürüsü ve LGBTİ+ karşıtı yasalar nedeniyle Dünya Kupası öncesi yeniden gündeme geldi.

Aralarında İngiltere ve Hollanda'nın da bulunduğu yedi Avrupa ülkesinin futbol takımı kaptanları, Katar'da maçlara "OneLove" yazılı gökkuşağı rengindeki pazubandı ile çıkma kararı almıştı.

Ancak Dünya Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) yönetimi, bunu yapan kaptanların maçın başında sarı kart göreceği uyarısı üzerine, futbol takımları geri adım attı.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ve Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun yanında, şeref tribününde maç izlerken, gökkuşağı renkli kol bandı ile oturarak ayrımcılık karşıtı kampanyaya destek verdi.

Şimdi gözler, kampanyanın öncülerinden Hollanda'da. Salı günü, Dünya Kupası A Grubu'nda Hollanda ve Katar karşı karşıya gelecek.

Katar Emiri el Tani, FIFA Başkanı Infantino ve Hollanda Spor Bakanı Conny Helder ile El Beyt stadının şeref tribününde maçı izleyecek.

Hollanda kamuoyu, Almanya ve Belçikalı bakanlar gibi, Helder'in de OneLove kampanyasına destek verip vermeyeceğini merak ediyor.

Helder geçen hafta, gökkuşağı renkli kol bandı takmayı düşündüğünü söylemişti. Ancak Hollanda Futbol Federasyonu, bunun doğru olmayacağını düşünüyor.

KNVB Genel Sekreteri Gijs de Jonge, Katar Emiri'nin yanında bu kol bandını takmanın "oldukça provokatif" olacağını düşünüyor.

Federasyon yöneticisi Marianne van Leeuwen, OneLove kampanyasının arkasında olduklarını ancak kışkırtmadan kaçınmak için Katar maçı öncesi kol bandı yerine rozet takacaklarını söyledi.

Amaçlarının gereksiz kışkırtmadan kaçınmak olduğunu vurgulayan Hollandalı yönetici, "Gereksiz kışkırtma sizi hiçbir yere götürmez, aksine ters tepebilir" dedi.

Hollanda'nın ilk açık eşcinsel hakemi John Blankstein Vakfı ile LGBTİ+ bireylerin kabulü için çaba harcayan Feyenoord taraftar grubu Pink Comrades (Pembe Yoldaşlar), federasyon ve hükümetin tutumunu "cesaretsiz ve iki yüzlü" olarak değerlendiriyor.

Federasyonun, FIFA'nın tehditlerine boyun eğdiğini savunan Pembe Yoldaşlar üyesi Paul van Dorst, milli takımların OneLove kol bandı nedeniyle kaptanların sarı kart görmesini göz alması durumunda, mücadelenin farklı boyutlara ulaşacağını vurguluyor.

John Blankstein Vakfı'ndan Karin Blankstein de, haber portalı Nu.nl'ye yaptığı açıklamada, İrlanda maçı öncesi sahada diz çöken İngiltere Milli Takımı oyuncuları ile Almanya ve Belçikalı bakanların tavrına işaret ediyor.

Blankstein, "Onların bir şeyler yapacak yürekleri var. Biz neredeyiz?" diye soruyor.

Uluslararası Af Örgütü Sözcüsü Ruud Bosgraaf da, bu konuda asıl suçlunun FIFA ve Katar yönetimi olduğunu vurguluyor. Ancak Bosgraaf, federasyonların, FIFA'nın sarı kart tehdidine boyun eğmesini de eleşitiriyor.

Hollanda Futbol Federasyonu, "gereksiz kışkırtmadan kaçınmak için" konuyu büyütmeme yoluna giderken, futbolcular daha farklı düşünüyor.

Hollanda Milli Takımı oyuncularından Marten de Roon, Senegal galibiyeti sonrası Twitter'dan paylaştığı mesajında, ilginç bir yöntemle kampanyaya destek verdi.

De Roon, paylaştığı fotoğrafta, maç sonrası sevinç gösterisi yapan takım arkadaşlarının kollarına photoshop uygulaması ile OneLove yazılı kol bandı taktı.