Meksika: Bardan dışarı atılmasına öfkelenen zanlı Molotof kokteyli attı, 11 kişi öldü

55 dakika önce

Olay ABD sınırına sadece bir sokak uzaklıktaki San Luis Rio Colorado’da yaşandı.

Zanlının barda bir kadını rahatsız etmesi nedeniyle dışarı atıldığı kaydedildi.

Sonora eyaleti başsavcılığına göre yangında yedi erkek ve dört kadın ölürken, dört kişi de hastanede tedavi gördü.