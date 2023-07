Amerikan rock grubu Eagles’ın kurucularından Randy Meisner hayatını kaybetti

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Meisner KOAH hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti

30 dakika önce

Amerikan rock müzik grubu Eagles’ın kurucu üyelerinden Randy Meisner, 77 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ile mücadele eden sanatçının ölüm haberi Eagles’ın internet sitesinden duyuruldu.

Meisner, 1971 yılında grubun kuruluşunda yer aldı. Grubun ünlü “Take It To The Limit” şarkısının vokalini de yapan şarkıcı, Californialı grubun dünyaca meşhur olmuş Hotel California ve The Best of My Love şarkılarına da katkılar sundu.

Grub tarafından yapılan açıklamada, “Ses aralığı parmak ısırtan türdeydi. Bunu imzası olan ‘Take It to the Limit’ şarkısında açıkça görebilirsiniz” ifadelerine yer verildi.

Eagles, müzik otoriteleri tarafından tarihteki en başarılı gruplardan biri olarak gösteriliyor. Dünya çapında 150 milyondan fazla albüm sattı ve 1998'de Rock and Roll Hall of Fame'e kabul edildi.

Bachman–Turner Overdrive grubundan Randy Bachman da paylaştığı başsağlığı mesajında, “Eagles müzisyeni Randy Meisner'ın aramızdan ayrılmasından dolayı üzgünüm. İnanılmaz bir şarkıcı, söz yazarı ve bas gitartisti. Arkadaşlarına ve ailesine sabır dilerim” dedi.

1946 yılında Nebraska'da çiftçi bir ailenin çocuğu olarak doğan Meisner daha sonra California'ya taşındı. Stone Canyon Band ve Poco gibi gruplarla çaldıktan sonra Don Henley, Glenn Frey ve Bernie Leadon ile birlikte Eagles'ı kurdu.

1970'lerin başında country müziğinin etkisinde daha çok pop-rock esintili işler yaptıktan sonra hard-rock’a doğru yöneldiler.

Grubun eski elemanlarından Don Felder tarafından “müzik endüstrisinin en tatlı adamı” olarak nitelendirilen Meisner, “Take It to the Limit” şarkısıyla ön plana çıktı.

Meisner, yaklaşık altı yıl sonra, yorgun olduğunu söyleyerek gruptan ayrıldı ve yerine Timothy B. Schmit geçti.

1994 yılında grubun yeniden birleşip yaptığı turnede yer almasa da, 1998’de New York’ta gerçekleştirilen Şöhretler Kulübü olarak da bilinen Rock and Roll Hall of Fame’de grupla sahneye çıktı.

2013 yılında grubun dünya turnesine katılma teklifini sağlık sorunları nedeniyle reddetti. Sonrasında da ise zihinsel sağlık sorunları ile mücadele etti. Bunun yanı sıra bağımlılık ve ailevi sorunlarla da mücadele etti.