Kuzey Kore, 'radyoaktif tsunami' yaratabilecek bir insansız deniz aracı denediğini açıkladı

24 Mart 2023, 10:40 +03 Güncelleme bir saat önce

Kelly Ng | BBC Singapur muhabiri

Kaynak, EPA

Kuzey Kore, 'radyoaktif tsunami" yaratabilecek bir silahlı insansız deniz aracı (SİDA) denediğini açıkladı.

Resmi haber ajansı KCNA, "gizli silahın" Salı günü Güney Hamgyong kentinden sulara bırakıldığını duyurdu.

Ajansa göre araç, 80-150 metre derinlikte 59 saat seyrettikten sonra ülkenin doğu kıyılarında infilak ettirildi. Ajans denemede nükleer başlık yerine test başlığı kullanıldığını belirtti.

Ancak uzmanlar Kuzey Kore'nin yeni silahının kapasitesi konusunda şüpheli.

Kore yarımadasında son dönemde gerginlik tırmanmış durumda. ABD ve Güney Kore bölgede son beş yılın en büyük ortak tatbikatını Çarşamba günü tamamladı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, ABD ve Güney Kore'nin ortak tatbikatına nükleer yakıtla çalışan Ronald Reagan uçak gemisi de katıldı

KCNA'ya göre Korece 'tsunami' anlamına gelen "Haeil" adlı SİDA, düşman gemilerine 'süper boyutlarda' radyoaktif dalgalarla saldırabilecek şekilde tasarlandı.

Ajans, "Bu nükleer denizaltı saldırı aracı herhangi bir kıyı ya da limandan fırlatılabilir ya da gemilerle çekilebilir" dedi.

Denemeyi izleyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bunun ABD ve Güney Kore'ye bir uyarı olması gerektiğini belirterek, bu ülkelerin Kuzey Kore'nin "sınırsız nükleer savaş caydırıcılık kapasitesinin son sürat artırıldığının farkına varması gerektiğini" söyledi.

Kuzey Kore'nin son silahında Rusya'nın 'radyoaktif okyanus dalgaları ve nükleer tsunamiyle ABD'nin kıyı kentlerini imha etme kapasitesine sahip olduğu söylenen Poseidon torpidoların örnek alındığı tahmin ediliyor.

Fakat Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Ewha Üniversitesi'nden Prof. Leif-Eric Easley, Kuzey Kore'nin son iddiasına ihtiyatla yaklaşılması gerektiğini söyledi.

Easyley, "Kim rejimi açıkça kendisine yönelik bir önleyici saldırının başarısızlıkla sonuçlanmasını sağlayacak çok farklı nükleer seçenekleri olduğu mesajını vermek istiyor" dedi.