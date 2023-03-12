Muharrem İnce, Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı oldu

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12 Mart 2023, 20:34 +03 Güncelleme bir saat önce

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde partisinin cumhurbaşkanı adayı oldu. Parti Sözcüsü Prof.Dr. İpek Özkal Sayan, Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayını, bugün yapılan oylamada partinin üyelerinin belirlediğini açıkladı.

Sayan, "Toplam 105 bin 326 memleket sevdalısı oy kullanmaya hak kazanmıştır. Seçim sonunda yapılan tasnif sonucu, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Memleket Partisinin adayı olarak Sayın Muharrem İnce seçilmiştir. Vatana, millete hayırlı olsun" dedi.

Cumhuriyet tarihinde bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten Sayan, "Genel Başkanımız Sayın Muharrem İnce’nin kararıyla değil, MYK, PM ve delegelerin kararıyla değil, doğrudan parti üyelerinin önüne sandık koyarak Cumhurbaşkanı adayımızı belirledik" diye konuştu.

17 Mayıs 2021’de kurulan Memleket Partisi'nin tüzüğüne göre partinin genel başkanını ve cumhurbaşkanı adayını üyeler seçiyor.

Bugünkü seçimde partinin üyelerinin 08:00-17:00 saatleri arası, il ve ilçe binalarında sandık başında, ya da SMS veya e-posta ile oy kullandıkları açıklandı.

İnce: Birinci hedefimiz Erdoğan'ı göndermek

Muharrem İnce bugünkü seçimde oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Birinci hedefimiz Erdoğan'ı göndermek. İkinci hedefimiz bizim iktidar olmamız. Onun için Erdoğan ile Millet İttifakı arasındaki kavgada cevabı Millet İttifakı versin. Bana konuştukları zaman ben cevabı veririm" demişti.

İnce ayrıca Cumhur İttifakı'nın HÜDA PAR ile iş birliğine ilişkin olarak da, "HÜDA PAR tehlikeli bir parti, çok tehlikeli buluyorum. PKK kadar tehlikeli buluyorum, bu kadar net" diye konuşmuştu.

2018'de CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, oyların yüzde 30,64'ünü almıştı.

14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ 11 Mart'ta, partisinin liderliğinde kurulan Ata İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının eski MHP milletvekili Sinan Oğan olduğunu açıklamıştı.

Şu ana kadar adaylığını açıklayan diğer isimler ise

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan

Eski Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan

Tek Parti Genel Başkanı Ahmet Özal

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz

Gentest Enstitüsü Direktörü Doktor Serdar Savaş

Yüksek Seçim Kurulu, 21-26 Mart tarihleri arası cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvurularını alacak.

Cumhurbaşkanı adaylarının 30 Mart'ta geçici listesi, 2 Nisan'da ise kesin listesi yayımlanacak.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde 14 Mayıs'ta yapılacak ilk oylamada hiçbir aday yüzde 50 artı 1 oy alamazsa, 28 Mayıs'ta seçmenler bir kez daha sandık başına gidecek.

Bu durumda ikinci turda seçime tüm adaylar değil, sadece ilk oylamada en çok oy alan iki aday katılacak.