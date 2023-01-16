Hollanda’da 25 profesyonel futbolcunun kendi maçları da dahil bahis oynadığı belirlendi, savcılık soruşturma başlattı

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16 Ocak 2023, 16:34 +03 Güncelleme bir saat önce

Yusuf Özkan, Lahey

Hollanda’da 25 profesyonel futbolcunun, oynadıkları ya da takımlarının yer aldığı liglerdeki maçlar üzerine bahis oynadığı belirlendi. Adları açıklanmayan bu futbolcuların altısı, Hollanda Süper Ligi’nden (Eredivise), 19’u da 1. ligde (Eerstedivisie) oynuyor.

Hollanda Futbol Federasyonu (KNVB) olayı doğruladı.

Savcılık bazı futbolcular hakkında soruşturma başlattı.

Hollandalı kamu yayıncısı NOS’un elde ettiği belgelere göre, bahis oynayan futbolcular Spor Bahisleri İstihbarat Birimi (SBIU) tarafından saptandı.

Spor Bahisleri İstihbarat Birimi, Ekim 2021 ile Aralık 2022 tarihleri arasında bahis şirketlerinden olası şike ve yasal olmayan bahisler konusunda çok sayıda bildirim aldı.

SBIU’ya, Hollanda liglerinde top koşturan 25 profesyonel futbolcu ile ilgili de yasa dışı bahis uyarısı yapıldı.

Bu futbolcuların kendi oynadıkları maçlar veya kendi takımlarının bulunduğu ligler için bahis oynadıkları belirtildi.

Futbolcuların kendi maçlarına bahis oynaması suç teşkil ediyor.

Hollanda Futbol Federasyonu futbolcuların isimlerini istedi

KNVB, polis ve adli makamlardan, bahis olayına karışan futbolcuların isimlerini istedi.

Federasyon sözcüsü, olayın farkında olduklarını, ancak yetkililerden yasa dışı bahse karışan oyuncuların isimlerini alamadıkları için hiçbir şey yapamadıklarını söyledi.

KNVB bir süre önce Güvenlik ve Adalet Bakanlığı’na başvurarak şike ve yasa dışı bahis konusunda daha etkin mücadele için ortak çözüm önerilerinde bulunmuştu.

Profesyonel Futbolcular Sendikası’na (VVCS) göre, yasa dışı bahis, kötü niyetten değil futbolcuların bu konudaki cehaletinden kaynaklanıyor.