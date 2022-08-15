İngiltere, Moderna'nın Omicron varyantına karşı da etkili Covid aşısını onaylayan ilk ülke oldu

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53 dakika önce

James Gallagher | BBC Sağlık ve Bilim Muhabiri

İngiltere, ABD merkezli Moderna şirketinin geliştirdiği, hem orijinal koronavirüse hem de virüsün Omicron varyantına karşı geliştirilen aşıyı onaylayan ilk ülke oldu. Aşının sonbaharda hatırlatma dozu olarak sunulması ve yeni varyantlara karşı daha iyi koruma sağlaması bekleniyor.

Moderna önümüzdeki birkaç hafta içinde aşıları tedarik edebileceğini açıkladı. Ancak bu aşıları hangi ülkelerin alacağı henüz bilinmiyor.

İngiltere'de tüm 50 yaş üstü ve yüksek risk grubundaki kişilere önümüzdeki aydan itibaren bir çeşit hatırlatma dozu yapılacak.

Pandemide kullanılan orijinal aşılar, 2019'un sonunda Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan virüsün ilk formuyla savaşmak üzere vücudu bu virüse karşı eğitmek amacıyla tasarlanmıştı.

Covid virüsü o günden beri önemli ölçüde mutasyona uğradı ve bağışıklık sistemini delebilen bir dizi yeni varyant ortaya çıktı. Bunlar dünya çapında vakalarda büyük artışlara neden oldu.

'Keskinleştirilmiş araç'

Moderna'nın aşısı hem orijinal Covid virüsünü hem de geçen kış ortaya çıkan ilk Omicron varyantını (BA.1) hedef alıyor.

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu aşının etkisiyle ilgili kanıtları değerlendirdi ve yetişkinlerde kullanımı için onay verdi.

Düzenleyici kurumun yetkilisi Dr. June Raine, "İngiltere'de kullanılmakta olan ilk nesil Covid-19 aşıları hastalığa karşı önemli koruma sağlamaya ve hayat kurtarmaya devam ediyor" dedi ve ekledi:

"Bu iki değerli (bivalan) aşının sağladığı şey, virüs gelişmeye devam ederken bizi bu hastalığa karşı korumaya yardımcı olacak şekilde cephaneliğimizde keskinleştirilmiş bir araçtır."

Toplam 437 kişi üzerinde yapılan deneylerin sonuçları, güncellenen aşının güvenli olduğunu ve yeni varyantlara karşı daha iyi koruma sağladığını gösteriyor.

Omicron'a (BA.1) yapışabilen ve onu etkisiz hale getiren antikor seviyeleri yeni aşıda Moderna'nın eski aşısına kıyasla sekiz kat daha fazla çıktı.

İngiltere'de Covid vakalarında tırmanmaya neden olan yeni Omicron varyantlarına (BA.4 ve BA.5) karşı yapılan testler de güncellenen aşı ile daha yüksek koruma seviyesi sağlandığını gösteriyor. Ancak bilinen varyantlara karşı daha iyi koruma sağlanırken, önümüzdeki aylarda nelerle karşılaşacağımız ve güncellenmiş aşının tam olarak ne kadar iyi performans göstereceği belirsizliğini koruyor.

Moderna İcra Kurulu Başkanı Stéphane Bancel, aşının onaylanmasından "memnuniyet duyduğunu" söyledi.

Bancel, "Bu, Omicron içeren iki değerlikli bir aşının ilk onayı ve bu aşı, kış aylarına girerken İngiltere'deki insanları Covid-19'dan korumada önemli rol oynayacak" dedi.

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Hatırlatma dozlarında öncelik hangi gruplarda?

İngiltere'de bu aşıyla ilk hatırlatma dozları şu gruplar için önerilecek:

-Sağlık ve sosyal bakım personeli

-50 yaş üzeri herkes

-16 yaşın üzerinde olan bakıcılar

-Sağlık durumları nedeniyle daha fazla risk altında olan beş yaş üstü kişiler ve hamile kadınlar

-Bağışıklık sistemi zayıf biriyle aynı evi paylaşan beş yaş üstü kişiler

Başlangıçta 50-65 yaş arasındakilere aşı yapılması planlanmıyordu. Ancak varyantların hızla yayılması, virüsün nasıl mutasyona uğrayacağı konusundaki belirsizlik ve bu kış önceki yıllara göre sosyalleşme oranının yüksek olacağı beklentisi nedeniyle aşılama kampanyası genişletildi.

Covid aşılarını güncelleyen tek şirket Moderna değil. Pfizer da Omicron'u hedef alabilecek aşılar üzerinde çalışıyor.

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