Kolombiya'nın yeni lideri Gustavo Petro: Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele için yeni bir strateji geliştirilmeli

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Gustavo Petro

36 dakika önce

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, yemin ederek göreve başladı.

Ülkesinin ilk solcu lideri olan Petro, yemin töreninde yaptığı konuşmada, uyuşturucu kaçakçılığıyla küresel mücadele için yeni bir uluslararası strateji geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

62 yaşındaki Petro, başkent Bogota'nın en büyük meydanında binlerce kişinin katıldığı törende, "Uyuşturucuya karşı açılan ve 40 yıldır süren savaş kaybedildi" dedi.

Haziran ayında göreve seçilen Kolombiya'nın yeni lideri, mevcut politikanın mafyaları güçlendirdiğini ve Latin Amerika'da en az 1 milyon kişinin ölümüne neden olduğunu belirtti.

Dünyada en çok kokain üretilen ülkeler sıralamasında Kolombiya uzun süredir ilk sırada yer alıyor.

Daha önce Bogota Belediye Başkanı da olan eski gerilla Petro konuşmasında bir kez daha, yoksulluk ve eşitsizlikle mücadele için ekonomik reformları gerçekleştirme sözü verdi.

Petro ayrıca Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile 2017'de imzalanan barış anlaşmasını uygulayacağını vurguladı ve ülkedeki diğer tüm silahlı gruplara silah bırakma çağrısı yaptı.

Indepaz Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün raporuna göre Kolombiya'da üye sayıları yaklaşık 10 bin olan 90 silahlı grup bulunuyor.

Başta Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) olmak üzere tüm bu grupların, uyuşturucu ticaretini kontrol etmeye çalıştığı biliniyor.

Petro seçim kampanyasında ELN'yle barış görüşmelerini sürdürme sözü vermişti.