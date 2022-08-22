Irak’ta ziyaretçilerle dolu bir türbe çöktü, enkaz altındakilere ulaşmaya çalışılıyor

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bir saat önce

Irak’ın Kerbela bölgesinde bir türbe, içinde çok sayıda ziyaretçi varken toprak kayması sebebiyle çöktü. Şu ana kadar enkaz altında kalan dört kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Altı kişi de enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.

Şii Müslümanlar için kutsal olan Qattarat İmam Ali türbesinin çatısı, fazla rutubet nedeniyle kayan toprağın etkisiyle çöktü.

Ziyaretçilerin bulunduğu alanda çökme meydana geldiği için yıkıntının altında çok sayıda kişi olduğu tahmin ediliyor; kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sivil savunma ekiplerinin sözcüsü Abdelrahman Cevdet, “Yapılacak herhangi bir hata yeni çökmelere de neden olabilir” diyerek küçük delikler üzerinden devam eden kurtarma çalışmalarının yavaş ilerlemesinin sebebini açıkladı.

Enkaz altında kalan yaralılara su ve yiyecek verilebiliyor. Şu ana kadar kurtarılanlar arasında üç de çocuk var.

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih de Twitter üzerinden kurtarma ekiplerine ve gönüllülere teşekkür ederek enkaz altındaki her bir kişiyi kurtarana kadar çalışmaların devam etmesi çağrısı yaptı.