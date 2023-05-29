Seçim sonuçları: CHP’de hüzünlü AKP'de coşkulu bir gecenin hikayesi

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BBC Türkçe ekibi, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerini Ankara'da takip etti, iki partinin seçmenleriyle konuştu.

Gün boyu süren heyecanlı bekleyiş, akşam saatlerinde yerini Ankara sokakları ve Külliye'de coşkulu bir kutlamaya, CHP Genel Merkezi ve çevresinde ise hayalkırıklığına bıraktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 52'sini alarak yeniden göreve seçildi.

Erdoğan 27 milyon 725 bin 131, Kılıçdaroğlu 25 milyon 432 bin 951 oy aldı.

Anadolu Ajansı'nın verilerine göre Erdoğan, Türkiye'de 81 ilin 52'sinde Kılıçdaroğlu'nu geride bıraktı.

Erdoğan, seçim zaferi sonrası Beştepe’de yaptığı balkon konuşmasında, “İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı beraber inşa ve ihyaya devam ediyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu ise “Her zaman hakkınız, hukukunuz için mücadele verdim, vermeye devam edeceğim” diye konuştu.