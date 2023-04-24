Amasra maden faciası davası başlıyor

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25 Nisan 2023 Güncelleme bir saat önce

Bartın'ın Amasra ilçesindeki madende 43 kişinin hayatını kaybettiği patlama ile ilgili açılan davanın ilk duruşması bugün görülecek. Davada 8'i tutuklu, 23 sanık yargılanıyor.

14 Ekim 2022'de Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde meydana gelen patlamada 43 madenci hayatını kaybetti, 10 işçi de yaralandı.

Amasra Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 24 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden, aralarında müessese yetkililerinin de olduğu 8'i tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bir kişi hakkında soruşturma sürecinde "takipsizlik" kararı verildi.

Bartın Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan 195 sayfalık iddianame, Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

116 müştekinin de yer aldığı iddianamede, tutuklu Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ile Başmühendis Mehmet Tural hakkında, yaşamını yitiren her madenci için "olası kast ile öldürme" suçundan 25 yıla kadar hapis cezası istendi.

Yöneticiler hakkında ayrıca, "olası kast ile kişinin yaşamını tehlikeye sokacak şekilde kasten yaralama" suçundan da, ağır yaralanan 4 kişiden her biri için 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Diğer 4'ü tutuklu 19 kişinin ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi istendi.

Davanın ilk duruşması, Bartın Adliye binası giriş katında oluşturulan özel alanda yapılacak.