Diyarbakır merkezli soruşturmada 110 kişi gözaltına alındı

Kaynak, DHA

Yazan, Hatice Kamer

Unvan, BBC Türkçe

41 dakika önce

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliğinin vermiş olduğu arama ve gözaltı kararı üzerine, Diyarbakır, Batman ve Şanlıurfa'da dahil olmak üzere birçok ilde polis tarafından sabah saatlerinde ev baskınları düzenlendi.

Anadolu Ajansı gözaltıların “PKK ve KCK'ya yönelik terör operasyonu” olduğunu yazdı ve 21 ilde eş zamanlı olarak 110 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

BBC Türkçe’ye konuşan Diyarbakır Barosu yetkilileri soruşturma kapsamında 216 kişi hakkında gözaltı kararı alındığını, bu isimler arasında 24 de avukatın bulunduğunu bildirdi.

HDP, “gözaltıların topluma ve onun siyasi tercihlerine açık bir gözdağı ve tehdit” olduğu yönünde değerlendirmede bulunurken, “yargı ve emniyet güçlerinin AKP ve MHP seçim kampanyasına dahil olduğunu” savundu.

HDP, partinin Eş Genel Başkan Yardımcısı Özlem Gündüz ile Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Mahfuz Güleryüz’ün de gözaltına alındığını duyurdu.

Çok sayıda gazeteci, avukat ve sanatçı da gözaltına alındı

Gözaltına alınanlar arasında gazeteci, siyasetçi, hukukçu, sanatçı, sivil toplum örgütü temsilcileri bulunuyor.

Bu isimler arasında Mezopotamya Haber Ajansı Editörlerinden Abdurrahman Gök, Mardin muhabiri Ahmet Kanbal, Xwebun Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve editörü Kadri Esen, DBP Genel Başkanı Saliha Aydeniz'in basın danışmanı Sezen Mercan, Özgürlükçü Hukukçular Derneği Diyarbakır Eş Başkanı avukat Halise Dakalı ile diğer avukatlar Özüm Vurgun, Bünyamin Şeker, Pirozhan Karalı, Berdan Acun; TMMOB’nin eski Diyarbakır Sözcüsü Doğan Hatun, KHK ile görevlerine son verildikten sonra Amed Şehir Tiyatrosunu kuran sanatçılardan Yavuz Akkuzu, Elvan Koçer, Özcan Ateş gibi isimler de yer alıyor.

Şanlıurfa'nın merkezinde ve Siverek, Suruç, Viranşehir ilçelerinde Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) avukatları ve birçok siyasetçi de gözaltına alındı.

Diyarbakır Barosu: Soruşturma dosyasında gizlilik kararı verildi

HDP Eş Genel Başkanı Tayyip Temel sosyal medya hesabı üzerinden bir ''seçim arifesinde'' yaşandığını belirttiği gelişme ile ilgili yaptığı paylaşımda ''Kaybetmekten kurtulamayacaksınız'' ifadesini kullandı.

HDP tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, “AKP, Diyarbakır merkezli operasyon ile tarihin akışını tersine çeviremeyecektir, aksine Diyarbakır merkezli halk iradesiyle bir daha geri gelmemek üzere siyasi sahneden silinecektir” ifadelerine yer verildi.

Diyarbakır Barosu, gözaltıları kınayan bir açıklama yaptı.

Temel hak ve özgürlüklere "keyfî bir biçimde müdahale edildiğini" savunan baro, avukatlar, hak savunucuları ve bağlı olunan meslek örgütleri ile sivil toplum örgütlerinin yargı eliyle hedef alındığını ceza tehditlerine maruz bırakılan bir süreç yaşandığını vurguladı.

Baro açıklamasında şu ifadeler yer alıyor:

“Yakalama, gözaltı, tutuklama gibi koruma tedbirleri, hak savunucuları üzerinde yersiz, gereksiz ve ölçüsüz şekilde kötüye kullanıldığı gözlenmekte, avukat görüş yasağı ile soruşturma dosyasında gizlilik kararı alınmıştır.

“Yargılananların haklarındaki suçlamaların niteliği ve sebeplerinden en kısa sürede haberdar edilmesi adil bir yargılamanın gereğidir. Meslektaşımıza ilişkin soruşturma dosyası hakkında kısıtlama kararı ve avukat görüş yasağı bulunmakta olup, avukatlarının soruşturma dosyasına erişimi ve bilgi sahibi olması engellenmektedir. Meslektaşlarımıza, gazetecilere ve hak savunucularına yönelik hukuka aykırı, özgürlük ve güvenlik hakkını ihlal edici uygulamaya son verilmeli, derhal serbest bırakılmalıdır.”

BBC Türkçe’ye konuşan Diyarbakır Barosu Başkan Yardımcısı Mehdi Özdemir, gözaltına alınanların da onları temsil eden avukatların da tam olarak neyle suçlandıklarını bilmediğini ve birçok yasal haklarının ihlal edildiğini söyledi.