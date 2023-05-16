Arap medyasında Türkiye seçim sonuçları: 'Kılıçdaroğlu iki ateş arasında'

Kaynak, AL ARABIYA AL-HADATH

bir saat önce

Arap dünyasında Mısır, Suudi Arabistan, Kuveyt gibi ülkelerde Türkiye seçimleri yakından takip edildi. Seçimden önce Arap yanlısı medya seçimlerin ülke tarihinin "en zoru" olduğunu belirtmişti.

Televizyonlarda gazeteci ve yorumcular, seçimlerin ülkenin kimliğini değiştirebileceğini kaydetmişti. Katar bağlantılı medya kuruluşları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başarılarına dikkat çekerken Suudi ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bağlantılı medya kuruluşlarında ona karşı eleştirel bir ton vardı. BAE merkezli Sky News Arabia, 6 Şubat depremlerinin Erdoğan’ı olumsuz etkileyeceğini öngörmüştü.

Seçimin ardından Katar merkezli Al Jazeera, seçimin Erdoğan’a bir mesaj verdiğini, halkın artık ülkenin ekonomik durumundan memnun olmadığını belirtti.

Al Jazeera TV, sabaha doğru Erdoğan'ın iyimser sözlerini yayınladı, ardından muhalefet adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yer verdi. İnternet sitesindeki yorumlarda Erdoğan yanlısı bir üslup vardı.

Orta Doğu ülkelerindeki vatandaşların ağırlıklı olarak Erdoğan'a oy verdiğine dikkat çekildi. Oyların çoğunluğunun Erdoğan'a gitmesine rağmen, halkın ekonomiyle ilgili net bir mesaj verdiği ifade edildi. "Altta yatan mesaj, insanların ekonomik durumdan çok etkilendiğidir" denildi.

Suudilerin finanse ettiği Al Arabiya TV, Erdoğan'ın kazanmak için gerekli çoğunluğu sağlayamamasını “başarısızlık” olarak verdi, ancak Kılıçdaroğlu'nun destekçileri arasında "anketlerde önde gittikten sonra hayal kırıklığı yaşandığı", "endişe" ve "üzüntü" olduğu da dile getirildi.

İki rakibin üçüncü aday Sinan Oğan'ın desteğini almak için bir "baştan çıkarma oyununa" giriştikleri belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun "iki ateş arasında kaldığı" kaydedildi: Ya seçmenlerin yüzde 11'ini oluşturan Kürtleri terk etmek ya da oyların yaklaşık yüzde 5,2'sini alan Oğan'ın desteğinden vazgeçmek. Yerel gözlemcilerin "ikinci turun muhalefeti daha fazla bölmesine izin verdiği için” Erdoğan'ın lehinde olduğu değerlendirmelere atıfta bulunuldu.

Sky News Arabia TV, "Erdoğan'ın kaydettiği ilerlemeye rağmen hala bir sonuca ulaşmaya çalıştığını ancak hala çok uzakta olduğunu" vurguladı.

Kaynak, TWITTER/ @ENG_3DEL

Seçimin ardından Mısır’daki siyasi tabloyla kıyaslanınca Türkiye’deki seçim sürecine hayranlık dile getirildi. Bir kullanıcı, “Ne kadar şanslısınız, demokrasiniz var” yazdı.

Sosyal medyada “Türkiye seçimleri” etiketi trend oldu. Pek çok kullanıcı Erdoğan’a desteğini açıkladı, kazanmasının Arap çıkarlarına uyduğu dile getirildi. İslam’ın ve Müslümanların “savunucusu” olduğu vurgulandı.

Ancak Erdoğan destekçilerini eleştirenler de az değildi. Erdoğan yanlılarını “sürü” olarak niteleyenler oldu. Ülkenin yarısının ona oy vermediğine dikkat çekildi.

Bir kullanıcı, Türk bayraklı fes giymiş, oturmuş ve ayaklarını bir Arap’ın sırtına uzatmış adam karikatürü paylaştı, “Arap kölelerin ve sürülerin seçim sonuçlarına gösterdiği ilgi ve bunların neredeyse Türk vatandaşlarının keskinliğini aşan bir şekilde haberleştirilmesi… İncelenmeye değer bir olgudur” yazdı.

Mısır’da Müslüman Kardeşleri “küçük düşürdüğü” için Erdoğan’ın kaybetmesini istediğini paylaşanlar da vardı.