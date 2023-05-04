ABD'de solunum yolu hastalıklarına yol açan RSV virüsüne karşı ilk aşıya onay verildi

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4 Mayıs 2023, 12:47 +03 Güncelleme 33 dakika önce

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), her yıl binlerce Amerikalının ölümüne neden olan solunum yolları hastalığı respiratual sinsityal virüsüne (RSV) karşı bir aşıya onay verdi.

Aşının halka sunulabilmesi için ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) de onayı gerekiyor.

RSV, yetişkinler için soğuk algınlığı benzeri semptomlarla sonuçlanan bir solunum yolu hastalığı. Ancak küçük çocuklar, yaşlılar ve başka sağlık sorunları olanlar için tehlikeli olabilir.

Yetkililer, ilaç şirketi GSK tarafından Arexvy adıyla üretilen aşının birçok hayat kurtaracak büyük bir buluş olduğunu söylüyor.

Aşının 60 yaş üstü kişiler için aylar içinde kullanıma sunulabileceğin belirtiliyor.

FDA'da Biyolojik Değerlendirme ve Araştırma Merkezi'ni yöneten Dr. Peter Marks, "Bugün ilk RSV aşısının onaylanması, yaşamı tehdit edebilecek bir hastalığı önlemek için önemli bir halk sağlığı başarısıdır" dedi.

CDC'ye göre, ABD'de her yıl ortalama olarak 5 yaşın altında 100-300 çocuk bu hastalık nedeniyle ölüyor.

Ayrıca yılda yaklaşık 6 bin ila 10 bin 65 yaş üstü yetişkinin ölümüne ve 60 bin ila 120 bin arasında hastaneye yatışa neden oluyor.

Ciddi vakalarda, akciğerlerde iltihap birikimine ve nefes almada soruna yol açan bronşiolite (akciğerlerin küçük hava yollarında tıkanıklığa neden olabilen iltihabi durum) yol açabilir.

60 yılı aşkın bir süredir geliştirilmekte olan ilaç dünyada RSV'yi önlemek için onay alan ilk ilaç oldu.

İngiltere merkezli GSK'nın Şubat ayında yayınladığı bir çalışmada aşının yüzde 82,6 oranında etkin olduğu görülmüştü.

Yan etkilerin çoğunlukla "hafif veya orta şiddette" olduğu ve iki gün içinde geçtiği belirtilirken, en sık görülen yan etkiler enjeksiyon bölgesinde ağrı ve yorgunluk.

Çocuklarda RSV belirtileri