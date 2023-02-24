David Bowie'nin 80 binden fazla eşya, mektup, şarkı sözü içeren arşivi ziyarete açılacak

Yazan, Mark Savage

Unvan, BBC Müzik Muhabiri

57 dakika önce

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David Bowie hayranları, sanatçının Londra'daki Victoria and Albert Müzesi'ne (V&A) geçen arşiviyle hazırlanacak kalıcı sergide onun hayatına, çalışmalarına ve mirasına daha önce hiç olmadığı kadar yakın olacak.

Koleksiyon 80 binden fazla mektup, şarkı sözü, fotoğraf, sahne tasarımı, müzik ödülü ve kostüm içeriyor.

Ayrıca müzisyenin 1969 tarihli Space Oddity albümünde çaldığı stilofon da dahil bazı müzik aletleri de yer alıyor.

Arşiv, V&A'in Londra'da kuracağı David Bowie Sahne Sanatları Araştırmaları Merkezi'nde 2025 yılında ziyarete açılacak.

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Müze'de 2013 tarihli "David Bowie ...'dır" sergisinin küratörlüğünü yapan Kate Bailey, "Bu harika bir hediye" diyor ve ekliyor:

"Bowie'nin bütün kariyerini kapsıyor. Burada onun 1960'ın ilk günlerinden 2013'te çıkan The Next Day albümüne ve dahasına kadar paha biçilemez objeler var.

"Kişisel belgeler, el yazısıyla şarkı sözleri, şarkının nasıl yazıldığına, nasıl kaydedildiğine ya da videonun nasıl oluşturulduğuna dair dialogların olması büyüleyici bir şey. Bunların hepsi inanılmaz zengin ve güçlü".

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Arşivde Bowie'nin 1972 tarihli Freddie Buretti tasarımı kostümü ve 1997 Earthling albüm kapağı için Alexander McQueen ve Bowie tarafından tasarlanan kıyafeti gibi öne çıkan objeler de var.

Bunların yanı sıra 1977'deki Low and Heroes albümünde kullanılan, "cut-up" tekniğinin bir örneği olan kesilmiş şarkı sözü parçaları da bulunuyor.

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Bailey arşivin çok iyi şekilde korunduğunu belirtiyor:

"Objeler, belgeler onun için önemliydi, bunu hissediyorsunuz. Çünkü her zaman yaratıcı biri olarak durup toplamak ve (her şeyi) depolamak bir sonraki karaktere ya da projeye doğru hareket etmek adına yardımcı oluyordu."