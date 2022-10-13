Dalaman’dan kalkan uçak, güvenlik tehdidi yüzünden askeri jetler eşliğinde Londra’ya indirildi

Kaynak, PA Media

32 dakika önce

Dalaman’dan İngiltere’nin Manchester şehrine doğru yola çıkan bir uçak, güvenlik tehdidi nedeniyle Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAF) ait uçaklar eşliğinde Londra’nın Stansted Havalimanı’na indirildi.

Jet2 havayolu şirketine ait Airbus A321 tipi yolcu uçağının, Typhoon tipi jetler eşliğinde Londra’ya inişi gerçekleştirildi.

RAF’tan yapılan açıklamada bir yolcunun endişe yaratması nedeniyle müdahale edildiği aktarıldı.

Uçağın havalimanına indirildikten sonra polis tarafından karşılandığı açıklandı.

Londra saatiyle 21:00’de yönü değiştirilen uçakta polis tarafından yapılan açıklamada bir tehlikeye rastlanılmadığı belirtildi.

Stansted Havalimanı’nın pisti kısa bir süre kapatılsa da sonrasında açıldı.

Polis tarafından yapılan açıklamada uçağın ana yolcu terminalinden uzakta bir yere inişinin gerçekleştiği vurgulandı.

Yapılan incelemelerin ardından yolcuların seyahatlerine devam etmesinin sağlandığı ifade edildi.