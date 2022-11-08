Arjantin'de Boca Juniors, Racing maçında 10 kırmızı kart çıktı
Arjantin’de Boca Juniors ve Racing Club arasındaki Şampiyonluk Kupası maçında 10 kırmızı kart gösterildi.
Ülkenin köklü kulübü Boca, sahada altı oyuncu ile kaldığı için maç burada bitirildi.
Karşılaşma boyunca 2’si yedek kulübesinden olmak üzere toplamda 7 Boca futbolcusu kırmızı kart gördü.
Karşılaşma Racing 2-1 önde iken sonlandı.
Saha Racing oyuncusu Carlos Alcaraz’ın 118. Dakikada attığı gol sonrası yaptığı sevinçle karıştı.
Alcaraz’ın Boca taraftarlarının bulunduğu bölümde yaptığı harekete Bocalı oyuncular sert tepki verdi.
Etrafı sarılan Alcaraz’a top atıldı ve kulağı çekildi.
Katar’daki Dünya Kupası’nda da düdük çalacak olan hakem Facundo Tello, Alcaraz ile birlikte 5 Boca oyuncusuna kırmızı kart gösterdi.
Tansiyonlu maçta toplam 10 oyuncu kırmızı kart gördü.
Karşılaşma sonunda Arjantin’deki ESPN televizyonuna konuşan Alcaraz, “şiddet doğuracak bir hareket yapmadığını” savundu.