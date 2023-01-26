Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan İlhan Kılıç ve Kenan Deniz için af kararı

28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Orgeneral İlhan Kılıç ile eski Tümgeneral Kenan Deniz'ın cezaları Cumhurbaşkanı Kararı ile kaldırıldı.

Adli Tıp raporuna göre İlhan Kılıç ve Kenan Deniz'de "kocama" hali görülmüştü.

74 yaşındaki Kenan Deniz ise dönemin Genelkurmay İç Güvenlik Harekat Dairesi Başkanı ve Başbakan Askeri Başdanışmanı'ydı.

28 Şubat davası

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Nisan 2018'de 103 sanıktan 21'i hakkında müebbet hapis cezası verdi. 68 sanık beraat etti. 10 sanık için zaman aşımının dolması, 4 sanık için de hayatlarını kaybetmiş olmaları nedeniyle dava düşürüldü.