Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yunanistan’a: Bir gece ansızın gelebiliriz

Kaynak, dha Fotoğraf altı yazısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Putin'le de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

21 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde Yunanistan’la yaşanan gerilimlerin ardından “Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya: Bir gece ansızın gelebiliriz” dedi.

Samsun’da Teknofest’te konuşan Erdoğan, Yunanistan’ın hem Dedeağaç’taki ABD üssüyle hem de S-300 hava savunma sistemiyle Türkiye’yi tehdit ettiğini söyledi ve ekledi:

“Ey Yunan; bak tarihe bak, tarihe dön.

“Çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur, ağır.

“Yunanistan'a tek cümlemiz var; İzmir'i unutma.”

2022 ilkbaharından bu yana ilişkileri giderek gerilen Türkiye ve Yunanistan, iki ülkenin savaş uçakları arasında Ege ve Doğu Akdeniz’de geçen hafta yaşanan olaylar nedeniyle yeni bir bunalımın eşiğine geldi.

Türkiye, Yunanistan’ı Girit’te konuşlu S-300 hava savunma sistemlerini kullanarak F-16 savaş uçaklarını taciz etmekle suçluyor.

Yunanistan, iddiaları reddederken Türk uçaklarının bildirim yapmadıklarını ve hava sahasını ihlal ettiği suçlamasını yapıyor. Her iki ülkede de yaklaşan seçimler ve iç politik kaygıların bunalımı derinleştirebileceği değerlendirmesi de mevcut.

Putin'le telefon görüşmesi

Erdoğan, Teknofest’teki konuşmasından önce de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre konuşmada Zaporijya Nükleer Santraline dair gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, eski Sovyetler Birliği’nin son devlet başkanı Mihail Gorbaçov’un vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

Erdoğan, tahıl anlaşmasında olduğu gibi, Zaporijya Nükleer Santrali konusunda da Türkiye olarak kolaylaştırıcı rol oynayabileceklerini ifade etti, "Endişeliyiz, yeni bir Çernobil istemiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Akkuyu Nükleer Santralinin planlandığı şekilde ilerlemesi noktasında kararlılıklarını yineledi.