Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın belediye başkan adaylığını açıkladı

Kaynak, CHP

10 Eylül 2023, 17:52 +03 Güncelleme 13 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın yerel seçimlerde partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu, partisinin Ankara’daki 100. Yıl Hatıra Ormanı açılışında kendisine yöneltilen Yavaş’ın adaylığına ilişkin soruya, “Mansur Bey bizim belediye başkanımızdır ve belediye başkan adayımızdır” diyerek yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri söylediği esnada orada bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, konuyla alakalı herhangi bir yorum yapmadı.

Yavaş, 2019 yılındaki yerel seçimlerde oyların yüzde 50,9’unu alarak büyükşehir belediye başkanı seçilmişti.

2014 yılında da CHP’nin adayı olarak seçime giren Yavaş, 43,82'lik oy oranı ile seçimi kaybetmişti.

Ağustos sonunda konuşan Yavaş, yerel seçimde bir kere daha aday olmak istediğini açıklamıştı.

30 Ağustos Zafer Bayramı programında konuşan Yavaş, “Nasip olursa herkesin belediye başkanı olmaya devam etmek istiyorum” demiş ve bu dönemde olduğu gibi “rozetsiz başkanlık” yapacağını söylemişti.

Yavaş, sürecin devam ettiğini, henüz adaylığının kesin olmadığını da eklemişti.

Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yerel seçimde bir kere daha aday olmak istediğini açıklamıştı.

Normal takvimine göre yapılması durumunda yerel seçimlerin 31 Mart 2024’te gerçekleşmesi bekleniyor.

2019 seçimlerinde Yavaş'ı destekleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise İstanbul ve Ankara da dahil olmak üzere 81 ilde aday çıkaracaklarını söyledi.