NATO: Rusya ve Belarus kökenli tehditlere karşı müttefiklerimizi savunmaya hazırız

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bir saat önce

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın Rusya ve Belarus kökenli her tür tehdide karşı müttefiklerini savunmaya hazır olduğunu söyledi. Stoltengerg iki hafta sonra yapılacak NATO Zirvesi'nde, ittifak üyesi tüm ülkelerin, özellikle de Belarus'la sınırı olanların, savunma kapasitelerini artırmaya yönelik önlemler alacaklarını açıkladı.

Jens Stoltenberg, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile birlikte Lahey'de Litvanya, Polonya ve Romanya’nın cumhurbaşkanları ile Arnavutluk, Belçika ve Norveç'in başbakanlarının katıldığı çalışma yemeğine ev sahipliği yaptı.

Stoltenberg, yemek sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Wagner lideri Yevgeni Prigojin'in Belarus'a gitmesi ve büyük olasılıkla bazı birliklerinin de bu ülkeye konuşlandırılacak olmasının sonuçları hakkında nihai bir yargıya varmak için henüz çok erken" dedi.

NATO Genel Sekreteri, "Kesinlikle açık olan şu ki, Moskova ve Minsk'e, ittifakın her müttefikini ve onların topraklarının her karışını korumaya hazır olduğuna dair net bir mesaj gönderdik" diye konuştu.

Belarus'la sınırı olan Litvanya ise Wagner'in Rusya'daki isyanı ve sonrasındaki gelişmeleri kaygıyla izliyor.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Wagner savaşçılarının Belarus'ta bulunmalarının kendileri için riskli olduğu uyarısında bulundu.

Nauseda, "Wagner seri katillerini Belarus'ta konuşlandırırsa, tüm komşu ülkeler daha da büyük bir istikrarsızlık tehlikesiyle karşı karşıya kalır" dedi.

NATO Zirvesi, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak.

Vilnius, Litvanya-Belarus sınırın 50 kilomete mesafede.

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Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin, Cumartesi günü ülkesinde 24 saat süren ve savaşçılarının bir aşamada Moskova'ya 200 kilometre yaklaştıkları isyanı sonrası varılan anlaşma uyarınca dün Belarus'a gitmişti.

Anlaşma için arabuluculuk yapan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Prigojin'in ülkedeki faaliyetlerini yakından izleyeceklerini söyledi.

Kaynak, Belarus Başkanlık Ofisi

Lukaşenko ayrıca Belarus'taki terk edilmiş bir askeri üssün de, Wagner birlikleri tarafından kullanılabileceğini açıkladı.

Rusya, Wagner savaşçılarına, ağır silahlarını teslim ederek ordunun sözleşmeli personeli olma, ülkelerinde evlerine dönme ya da Belarus'a gitme seçeneklerini sunmuştu.

Lukaşenko ise daha önce Wagner birliklerinin, savaş taktikleri ve silah kullanma alanlarındaki tecrübeleriyle, Belarus ordusuna yardımcı olabileceğini söylemişti.