Rusya'dan çekilen Starbucks'ın şubeleri Stars Coffee oluyor

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13 dakika önce

Ukrayna'nın işgal edilmesinin ardından Starbucks'ın Rusya'dan çekilmesinden sonra, yeni bir kahve zinciri Starbucks şubelerini devraldı.

İlk şubesini Moskova'da açan Stars Cofee'nin sahibi Putin yanlısı bir rapçi ve bir restoran işletmecisi.

Rusya'daki Starbucks şubeleri Mart ayında kapatılmış ve şirket Mayıs ayında ülkeden tamamen çekilmişti.

Şirketin Rusya'da yaklaşık 2 bin çalışanı ve 130 şubesi vardı. Çalışanlar sonbahar ayları boyunca tüm maaşlarını alacak.

Stars'ın ortağı Anton Pinsky, şubelerin aşamalı olarak yeniden açılacağını açıkladı.

Stars Cofee'nin logosu Starbucks'a benziyor. Logodaki dairenin içinde bir kadın yer alıyor ama geleneksel Rus şapkası takıyor.

Pinks ise iki logo arasında ikisinin de yuvarlak olması dışında bir benzerlik olmadığını savundu.

Starbucks henüz isimler ve logolar arasındaki benzerlikle ilgili bir açıklama yapmadı.

Starbucks'ın kendi kahve üretim alanları olduğundan, Stars Coffee yeni tedarikçiler bulmak zorunda kaldı.

Şirketin diğer ortağı rapçi Timati "Başka tedarikçiler bulduk. Baristalarımız doğru karışımları bildiği için, rekabetçi ürünlerimiz olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Rusya'da daha önce de bir başka zincir ülkedeki McDonald's restoranlarını devralmıştı.

Rus petrol zengini Alexander Govor'un sahibi olduğu zincire "Vkusno i Tochka - Lezzetli ve o kadar" adı verilmişti.

Şirket hamburgerlerin yapısının ve kullandıkları malzemenin aynı kalacağını açıklamıştı.