ABD Başkanı Joe Biden koronavirüse yakalandı

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31 dakika önce

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden’ın bugün yaptığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada 79 yaşındaki Biden’ın semptomlarının “çok hafif” olduğu ve iyileşene kadar karantinada kalacağı belirtildi.

Beyaz Saray Basın Danışmanı Karine Jean-Pierre, Biden’ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve karantinada olduğu sürede toplantılara telefon ve Zoom aracılığıyla katılarak tüm görevlerini sürdürmeye devam edeceğini paylaştı.

Bugün Türkiye saatiyle 21:00’da basın açıklaması yapması beklenen Jean-Pierre, Beyaz Saray sağlık departmanının son günlerde Biden ile yakın temasta olan kişilerle iletişime geçeceğini söyledi.

ABD tarihindeki en yaşlı başkan olan Biden’ın Salı günü yaptığı Covid-19 testinin negatif çıktığı belirtildi.

Biden'ın doktoru Kevin O’Connor, Biden'ın tam aşılı olduğu ve iki kez de hatırlatıcı aşı dozu yaptırdığı için virüsü hafif atlatmasını beklediğini ve Paxloid adlı antiviral ilaç ile tedavi edildiğini söyledi.

O’Connor, son muayenesinde Biden’ın “göreve hazır, sağlıklı ve dinç” olduğunu bildirdi.

Beyaz Saray Covid Koordinatörü Dr. Ashish Jha ise Biden'ın yalnızca biraz yorgun olduğunu ve hafif bir burun akıntısı ile kuru öksürük yaşadığını aktardı.

Jill Biden'ın testi negatif

Biden’ın eşi, First Lady Jill Biden’ın testinin negatif ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Jill Biden, eşiyle konuştuğunu ve sağlığının iyi olduğunu söyledi:

“Kendisini iyi hissediyor. Benim de bu sabah yaptığım test negatif çıktı. Ben çalışmaya devam edeceğim ve maske takacağım.”

Biden’ın semptomlarının kötüleşmesi ve görevine devam edememesi durumunda Başkan Yardımcısı Kamala Harris devralacak.