Hollanda'da artan enerji fiyatları nedeniyle enflasyon rekor kırdı: Yüzde 17,1

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Yusuf Özkan | Lahey

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Hollanda'da artan enerji fiyatlarının da etkisiyle İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en yüksek enflasyon oranları görüldü.

Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), Eylül ayı enflasyon oranını yüzde 17,1 olarak açıkladı. Ağustos ayı enflasyonu yüzde 13,7 olarak kaydedilmişti.

Maliye Bakanı Sigrid Kaag, enflasyon rakamlarını "Korkunç bir durum" diye değerlendirdi.

İstatistik kurumunun Avrupa ölçüm yöntemine dayalı veriler doğrultusunda elde etiği enflasyon rakamları, Hollanda’da 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

CBS’ye göre enflasyonu körükleyen en önemli etken, elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artış. Enerji fiyatları Eylül ayında önceki 12 aya göre yüzde 114 oranında yükseldi.

Keskin bir şekilde artan enerji fiyatları, gıda fiyatlarının da giderek yükselmesine neden oluyor.

Hollanda İstatistik Kurumu, enerji fiyatlarını Avrupa uyumlaştırılmış tüketici fiyat endeksine (HICP) göre, yeni sözleşmeleri baz alarak hesaplıyor.

Bu nedenle tüketici fiyat endeksinin (TÜFE), açıklanan rakamların biraz altında gerçekleşebileceği belirtiliyor. CBS, enerji fiyatlarını ölçmek için yeni bir yöntem üzerinde çalışıyor.

Maliye Bakanı Kaag, enflasyonda rekor düzeydeki artışı, "Korkunç bir durum" diye değerlendirdi. Diğer Avrupa ülkelerinde de enflasyonun yükseldiğine işaret eden Kaag, satın alma gücünü arttırmak için, 2023 yılı bütçesinden 17 milyar euroluk bir pay ayrıldığını söyledi.

Hollanda hükümeti, tüketicilerin, yüksek enerji fiyatları karşısında ezdirilmemesi için de çalışmalar yapıyor.

Hükümet, "enerji yoğun KOBİ'ler" adı verilen, fırıncılar ve seracılık gibi enerji tüketiminin yüksek olduğu küçük ve orta ölçekli işletmeler için acil bir çözüm planı üzerinde çalışıyor.

Sosyal İşler ve İstihdam Bakanı Karien Van Gennip de, yüzde 17,1'lik enflasyon karşısında "şok olduğunu" söyledi. Hollandalı bakan, hükümetin önümüzdeki hafta tüketicilere yönelik enerji faturaları tavan fiyat sınırlamasına ilişkin bir plan açıklayacağını bildirdi.