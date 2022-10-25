İ﻿ngiltere'de hastalıkların erken teşhisi için 5 milyon gönüllünün katılımıyla dev veri havuzu oluşturulacak

25 Ekim 2022, 13:05 +03 Güncelleme 25 dakika önce

Smitha Mundasad | BBC Sağlık Muhabiri

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İngiltere’de ülkenin en kapsamlı sağlık envanterinin çıkarılması için büyük bir araştırma başlatıldı. 5 milyon gönüllüyle yapılması hedefiyle başlatılan programın dünyanın bu alanda yapılmış en büyük çalışmalardan biri olacağı belirtiliyor.

“Our Future Health” (Gelecekteki Sağlığımız) adlı programın amacı kanser ve demans gibi hastalıkların erken teşhis edilmesi, önlenmesi ve tedavi edilmesi için daha iyi yollar bulmak.

Hükümet, sağlık sektöründeki şirketler ve yardım kuruluşlarının mali desteğiyle yapılacak araştırma kapsamında uzun vadeli bir sağlık ve genetik veri havuzu oluşturulacak.

İlk sonuçların birkaç yıl içinde alınması planlanıyor.

Programın başkanı Prof. John Bell, hedeflerinin sonuçları sağlık sistemlerin erken teşhis ve hastalık önlemeye odaklanması için kullanılmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Prof. Bell, şöyle konuştu:

“İnsanlar belki de 20-30 yıl önce oluşan ve sonrasında belirti göstermeye başlayan hastalıkları için tedavi görüyor. Ve tüm sağlık sistemi, çok geç bir aşamada bu semptomların etkisini azaltmak için uğraşıyor.

"Ama biliyoruz ki birçok hastalık yıllar sonra belirti göstermeye başlar. İşte bu başlangıç döneminde fark yaratma fırsatımız var."

Araştırmaya katılmaları için başkent Londra, West Yorkshire, West Midlands ve Manchester’da üç milyondan fazla kişiye davetiye gönderilecek.

Zaman içinde program ülkedeki tüm yetişkinlere açık olacak.

Gönüllüler;

Yaşam tarzları ve sağlık sorunları ile ilgili bir formdaki soruları yanıtlayacak,

Kan şekeri ve kolesterol gibi ölçümler için kan örneği verecek,

Boyları, kiloları ve tansiyonları ölçülecek,

Genetik testler yaptıracak

Sağlık bilgilerinin Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) kayıtlarına girmesine rıza gösterecek.

Programda yer alan uzmanlara göre toplanan veriler birkaç farklı şekilde kullanılacak.

Bilim insanları, gönüllülerin kimlikleri belli olmayacak şekilde, bir sağlık ve genetik veri havuzu oluşturacak.

Üniversiteler, yardım örgütleri, şirketler ve NHS’ten araştırmacılar, yeni teşhis ve tedavi yöntemleri geliştirmek amacıyla bu verileri kullanmak için başvuru yapacak.

Gönüllülere, bazı testlerinin sonuçları verilebilecek. Gönüllüler, yine isterlerse genetik testler sonucu, yaygın hastalıklara yakalanma risklerini de öğrenebilecek.

Gönüllülerin genetik risk notlarının kanser gibi hastalıkların erken teşhisine yardımcı olabileceği belirtiliyor.

Pankreas kanseri hastalarına yardım ve hastalıkla ilgili araştırmalara destek sağlayan Pancreatic Cancer UK adlı yardım kuruluşundan Dr. Chris MacDonald, programın kendi kurumları için özellikle heyecan verici olduğunu, çünkü bu hastalığın tedavi için çok geç aşamalarda teşhis edildiğini söyledi.

Hükümet şimdiye kadar araştırmaya 80 milyon sterlin (yaklaşık 90 milyon dolar) kaynak aktardı.

Sağlık sektörünün de 150 milyon sterlinlik (yaklaşık 170 milyon dolar) bir katkıda bulunacağı belirtiliyor.