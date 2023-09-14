BAE'de rekor Captagon baskını: 13 ton hap ele geçirildi

Kaynak, Dubai Polisi

bir saat önce

Birleşik Arap Emirlikleri’nde polis, mobilyaların arasına saklanmış 13 ton uyarıcı Captagon hapı ele geçirdi.

Piyasa değeri 1 milyar doları aşan Captagon hapları, şüpheli bir konteynerin incelenmesi sonucu bulundu.

Dubai Polisi’nin yayımladığı videoda, polis ekipleri 86 milyon hapın saklandığı panelleri ve kapıları sökerlerken görülüyor.

“Yoksul kokaini” diye adlandırılan Captagon, Körfez ülkelerindeki gençlerin en çok kullandığı maddeler arasında.

Polis, hapların menşeini açıklamadı ancak Captagon’un Suriye’de büyük miktarlarda üretildiğine inanılıyor.

Derinleşen yoksulluğun da, çok sayıda sıradan Suriyeliyi, milyarlarca dolar çapındaki Captagon ticaretine dahil olmaya zorladığı belirtiliyor.

Suriye hükümeti reddetse de, iş dünyası ve ordudaki bazı güçlü isimlerin Captagon üretimi ve dağıtımıyla bağlantılı olduğu yönünde haberler çıkmıştı.

Dubai Polisi, 13 ton hapın, beş farklı konteynerde ele geçirildiğini açıkladı.

Dubai Polisi’nin Narkotik Bölümü’nün Müdürü General Eid Mohammed Thani Hareb, uluslararası bir çetenin uyuşturucuyu konteynerlere gizleyip, BAE’ye sokmaya, daha sonra da başka bir ülkeye nakletmeye çalıştığını açıkladı.

Operasyon sırasında altı kişi gözaltına alındı. Baskının en büyük Captagon operasyonlarından biri olduğuna inanılıyor.