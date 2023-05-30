CHP’de ilk değişim Meclis grubunda, parti yönetimi için gözler Kılıçdaroğlu’nda

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Yazan, Ayşe Sayın

Unvan, Ankara

24 dakika önce

Milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçiminden istediği sonucu alamayan Cumhuriyet Halk Partisi’nde, seçim yenilgisi partinin yetkili kurullarında masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun en az yerel seçimlere kadar partisinin başında kalacağı yorumları yapılsa da, kurullarda yapılan iç değerlendirmeler ve parti tabanını tepkisine göre hesapların değişebileceği yorumları da yapılıyor. CHP’de ilk değişim, Meclis grup yönetiminde olacak. Seçimden hemen sonra “istifaya hazır olduklarını” ifade eden Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) da kapsamlı değişikliğe gidileceği beklentisi yüksek.

CHP’de seçim sonrasında, parti yönetiminde de “değişim” talepleri yüksek sesle dile getirilmeye başladı.

Eski İstanbul milletvekili Akif Hamzaçebi’nin ardından, 2020’deki 37. Olağan Kurultay’da Kılıçdaroğlu’na karşı genel başkan adayı olan ancak kaybeden eski milletvekillerinden İlhan Cihaner de parti yönetimine karşı izlenen “yeni merkez sağ inşası” taktiğinin tutmadığı açıklamasını yaptı ve “Mücadeleye ve sorumluluk almaya hazırız” paylaşımını yaptı.

Kılıçdaroğlu, kurullarını dinleyecek

Seçim gecesi yaptığı açıklamanın ardından kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmayan Kılıçdaroğlu ise Meclis grubu, Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi ve sonrasında il başkanlarını dinledikten sonra rotasını belirleyecek.

MYK’nın hafta içinde, Parti Meclisi’nin ise hafta sonu toplanması planlanıyor.

Seçimden sonra MYK üyeleriyle birebir görüşmeler yapan ve görüşlerini alan Kılıçdaroğlu’nun öncelikle parti vitrini olarak da nitelendirilen MYK’da kapsamlı bir değişikliğe gidebileceği belirtiliyor. Buna gerekçe olarak da “değişim baskısı karşısında, tabanı rahatlatma zorunluluğu” gösteriliyor.

CHP kaynakları, Kılıçdaroğlu’nun şu anda istifa seçeneğini düşünmediğini belirtirken, yerel seçime giderken böyle bir kararın partide “iç kavga ve karmaşayı büyüteceğini” ifade ediyorlar.

'Kurultay’dan kaçmaz'

CHP’de normalde Temmuz ayında yapılması gereken 38. Olağan Kurultay’ın ertelenip ertelenmeyeceği de tartışılıyor.

Parti içinde bazı isimler, seçim sürecinde iç tartışma yaşanmaması için kurultayın yerel seçim sonrasına ertelenebileceğini ifade etse de buna fazla olasılık tanınmıyor.

Kılıçdaroğlu’nun geçmişte de olağanüstü kurultay talepleri üzerine kurultay kararları aldığı anımsatılarak, “Kemal Bey kurultaydan kaçmaz. Zaten önümüzde bir kurultay süreci var, hızlıca il ilçe kongreleri yapılır ve en geç sonbaharda kurultay toplanır” görüşü dile getiriliyor.

İmamoğlu muhalif hareket başlatabilir mi?

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CHP yönetimi bir yandan da İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açıklamalarını yakından izliyor. Bazı CHP kurmayları İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu’na karşı bir genel başkanlık yarışı başlatmayacağını, ancak aday olmaması halinde harekete geçeceğini savunuyor.

Yaklaşan yerel seçimlere işaret edilerek, İstanbul’u bırakmayacağı yorumları da yapılıyor.

Ancak CHP kulislerinde İmamoğlu’nun “değişim” mesajı verdiği açıklamaları, “genel merkez yönetimine bayrak açmanın işareti” olarak yorumlanıyor.

Kongre takviminin başlamasının ardından İmamoğlu’nun, parti örgütlerinin nabzını tutarak, genel başkanlık yarışına girip girmeyeceğinin netleşeceğine dikkat çekiliyor.

Kulislerde, Kılıçdaroğlu’nun partinin başında kalmaya devam etmesi halinde İmamoğlu’nun, yeni bir siyasi oluşumu da başlatacağı yorumları yapılıyor. Ancak bunun için aceleci olmayacağı ve bir sonraki genel ve cumhurbaşkanlığı seçimini bekleyebileceği iddiaları da dile getiriliyor.

İlk değişim Meclis grubunda

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel Meclis'te

CHP’de ilk değişim ise Meclis grubunda yaşanacak. Meclis grubu Cumartesi günü basına kapalı toplanarak, hem yeni grup yönetimini, hem de TBMM Başkanlık Divanı’nda görev yapacak isimleri belirleyecek.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun milletvekili olmaması nedeniyle, yeni bir grup başkanı belirlenecek.

Grup Başkanlığı için başvuruda bulunan tek isim olan ise grup başkanvekili olarak görev yapan Manisa milletvekili Özgür Özel.

Grup Başkanı olarak Özel’in seçilmesine kesin gözüyle bakılırken, grup başkanvekilliği için 8 aday var. Eski Grup Başkanvekili Engin Altay, yeni dönemde görev almak istemediği için, diğer grup başkanvekili Engin Özkoç ise milletvekili olmadığı için grup başkanvekillerinin tümü yenilenecek.

Grup Başkanvekilliği için Genel Başkan Yardımcıları Ali Öztunç, Bülent Tezcan ile yeniden milletvekili seçilen Mahmut Tanal, Murat Emir, Ali Mahir Başarır, Zeynel Emre, Murat Bakan başvuruda bulunan isimler arasında.