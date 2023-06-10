Ankara’daki roket fabrikasında yaşanan patlamada 5 işçi hayatını kaybetti

Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Roket ve Patlayıcı Madde Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 5 işçi hayatını kaybetti.

DHA’nın haberine göre MKE Roket ve Patlayıcı Madde Fabrikası'ndaki dinamit mikser atölyesinde bugün saat 08:40 gibi işçiler üretime hazırlık yaparken henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.