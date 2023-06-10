Ankara’daki roket fabrikasında yaşanan patlamada 5 işçi hayatını kaybetti
Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Roket ve Patlayıcı Madde Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 5 işçi hayatını kaybetti.
DHA’nın haberine göre MKE Roket ve Patlayıcı Madde Fabrikası'ndaki dinamit mikser atölyesinde bugün saat 08:40 gibi işçiler üretime hazırlık yaparken henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Patlamayla birlikte fabrikadan dumanlar yükseldi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale edip söndürdü.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yaptığı yazılı açıklamada, "Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda bir patlama meydana gelmiştir. Patlama neticesinde 5 işçimiz şehit olmuştur. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" ifadesine yer verdi.
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