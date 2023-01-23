İngiltere'de vergi kaçırmaya çalışmakla suçlanan Muhafazakar Parti'nin üst düzey yetkilisi Nadhim Zahawi'nin ceza ödediği ortaya çıktı

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İngiltere'de vergi kaçırmaya çalışmakla suçlanan iktidardaki Muhafazakar Parti'nin üst düzey yetkililerinden Nadhim Zahawi'nin, geçen yıl hatasını kabul edip vergi dairesine ceza ödediği ortaya çıktı.

BBC'nin edindiği bilgiye göre Zahawi geçen yıl Temmuz ve Eylül ayları arasında Maliye Bakanıyken vergi dairesine ceza dahil yaklaşık 5 milyon sterlin ödeme yaptı.

Bu meblağın yüzde 30'unun ceza olduğu bildiriliyor.

Zahawi'nin ödenmesi gereken gelir vergisi, kamuoyu araştırma şirketi YouGov'daki hisseleriyle bağlantılı.

Muhafazakar Parti'nin idari yönetiminden ve teşkilatlarından sorumlu olan Zahawi, vergi bildiriminde hata yaptığını kabul etmiş ancak bunun "kasıtlı olmadığını ve dikkatsizlikten kaynaklandığını" söylemişti.

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi ise vergi dairesiyle tüm yazışmalarını açıklamasını istediği Zahawi'nin, bu koşullar altında görevini sürdüremeyeceğini savunuyordu.

Danışmanları, Zahawi'nin görevini sürdüreceğini söylemişti.

Nadhim Zahawi kimdir?

Kürt bir aileden olan Zahawi, 1967'de Irak’ın başkenti Bağdat’ta doğdu. 9 yaşındayken ailesiyle birlikte İngiltere’ye göç etti.

King’s College’da Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olan Zahawi, 2000'de kamuoyu araştırma şirketi YouGov'un kurucuları arasında yer aldı.

2010'dan bu yana milletvekili olan Nadhim Zahawi, Boris Johnson'ın başbakanlığı döneminde Eğitim Bakanı ve Aşı Dağıtımından Sorumlu Sağlık Bakan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Rishi Sunak'ın istifasının ardından 5 Temmuz 2022'de Maliye Bakanı olan Zahawi, Liz Truss'ın başbakanlığı döneminde de kabinede görev aldı; Truss'ın yerine başbakan seçilen Sunak tarafından 25 Ekim'de mevcut görevine atandı ve yeniden kabine üyelerinden biri oldu.