Almanya Dışişleri: Leopard 2 tanklarının Ukrayna'ya ihracatını engellemeyeceğiz

Yazan, Antoinette Radford

Unvan, BBC News

bir saat önce

Kaynak, Getty Images

Almanya Dışişleri Bakanı Anna Baerbock, Polonya'nın Ukrayna'ya Leopard 2 tankları göndermesi yönünde bir talebi olursa bunu engellemeyeceklerini açıkladı.

Ukrayna, Rusya'yı "yenmelerine yardımcı olacak" Alman yapımı Leopard 2 tankları sağlamaları için Batılı ülkelere çağrı yapmıştı.

Ancak Almanya henüz zırhlı araçları göndermedi ve ihracat yasaları diğer ülkelerin kendi araçlarını göndermelerini engelliyor.

Baerbock Pazar günü yaptığı açıklamada, Polonya'nın henüz bir ihracat izin talebi olmadığını söyledi.

Fransız LCI TV'ye Pazar günü verdiği demeçte Baerbock, "Bize gelen bir talep olmadı ancak olursa böyle bir girişimi engellemeyiz." dedi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Pazartesi günü yaptığı açıklamada hükümetinin Berlin'den izin isteyeceğini söyledi. Ancak Polonya'nın, izin verilmese bile tankları Ukrayna'ya göndereceğini söyledi:

"Nihayetinde küçük bir koalisyon çerçevesinde bu onayı alamasak bile ... yine de diğerleriyle birlikte tanklarımızı Ukrayna'ya teslim edeceğiz."

Alman hükümetinden bir sözcü, Pazartesi günü Leopard 2 tanklarının teslimine izin verilmesi için henüz bir talep alınmadığını söyledi.

Morawiecki, geçen hafta ülkesinin Kiev'e 14 adet Leopard 2 tankı sağlamaya hazır olduğunu açıklamıştı.

Polonya Cumhurbaşkanı'nın dış politika danışmanı Marcin Przydacz, Pazartesi günü, Baerbock'un açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını ancak Almanya'nın kararının Başbakan Olaf Scholz tarafından onaylanmasını tercih edeceklerini söyledi.

Polonya Radyosu'na konuşan Przydacz, "Polonya'nın görüşmeler ve diplomatik eylemler yoluyla Almanya'nın tutumunu değiştirebileceği ortaya çıktı" dedi.

Ancak Varşova, Berlin ve NATO müttefiklerinin de kendi Leopard tanklarını göndermelerini istiyor çünkü hükümet yetkilileri 14 tankın Ukrayna'nın savaş kapasitesi üzerinde sınırlı bir etkiye sahip olacağını kabul ediyor.

Leopard 2 tankları, işgalde kullanılan Rus T-90 tanklarıyla rekabet edebilmek için özel olarak tasarlandı.

Dünya çapında 2 binden fazla Leopard tankı olduğuna inanılıyor ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yaklaşık 300'ünün Rusya'yı yenmeye yardımcı olacağını söylemişti.

Ukrayna mütteffiği ülkelerin birçoğu, Almanya'nın kendi Leopard 2 tanklarını göndermek konusundaki isteksizliği nedeniyle hayal kırıklığına uğramıştı.

Mevcut düzenlemelere göre Almanya'nın, tanklarının Polonya gibi diğer ülkeler tarafından yeniden ihraç edilmesi için izin vermesi gerekiyor.

Cuma günü 50'den fazla müttefik ülkenin katıldığı bir toplantı düzenlenmişti. Ancak Almanya'nın tankları tedarik etmesi ya da ihracat lisansları konularında çözüme varılamamıştı. Almanya tankların ihracatını tek taraflı olarak engellediğini yalanlamıştı.

Estonya, Letonya ve Litvanya'nın dışişleri bakanları Cumartesi günü yaptıkları ortak açıklamada, Almanya'ya "Ukrayna'ya Leopard tanklarını hemen sağlaması" yönünde çağrıda bulundu.

Leopard 2 tankları neden cazip?

BBC silah analisti Chris Partridge'e göre Leopard 2 tankı, onlarca ülke tarafından kullanılan birinci sınıf bir silah.

Ukrayna, tankları Rus kuvvetlerine karşı savunmasının bir başka hayati parçası olarak görüyor. Leopard tankları Afganistan ve Suriye'de savaşta kullanılmıştı.

Tankları Kiev için özellikle cazip kılan şey, üretilen tüm Leopard tanklarının yaklaşık üçte ikisinin hala Avrupa'da olması. Yani Leopard'ları fiziksel olarak savaşa sokmak nispeten kolay.

Bu aynı zamanda, silah sistemlerinin kullanımında kritik öneme sahip bakım ve onarımı süreçlerini de kolaylaştırıyor.

Tüm bunlarla birlikte, Almanya'nın Ukrayna'ya IRIS-T gibi kritik hava savunma sistemleri; Patriot gibi füzesavar sistemleri ve zırhlı personel taşıyıcılar gibi hayati savunma sistemleri sağladığını hatırlamakta fayda var.