BBP lideri Destici'den İmamoğlu kararı yorumu: Bu tür hakaretlerde TCK'nın siyasi yasak getirmesine son verilmeli

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19 dakika önce

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen mahkumiyet kararına ilişkin olarak, kararla birlikte gelebilecek olası siyasi yasağın "orantısız" olacağını söyledi.

Cumhur İttifakı'nda yer alan BBP lideri Destici, Habertürk TV'de gazeteciler Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtladı.

İBB Başkanı İmamoğlu'na Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesi hakkında konuşan Destici, "Türk Ceza Kanunu'ndan bunun bir siyasi yasağa meydan vermesine son vermeliyiz" dedi.

"Hapis cezası ve devamında gelen siyasi yasak sizce ölçülü mü?" sorusuna Destici, kararın henüz yerel mahkeme aşamasında olduğunu belirtip istnaf, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi başvurularının da olacağını hatırlattıktan sonra, "Bu tür hakaretlerde, yasalarımızdan, yani Türk Ceza Kanunu'ndan bunun bir siyasi yasağa meydan vermesine son vermeliyiz" dedi.

Destici kararla ilgili olarak "Beğenmeyebiliriz, eleştirebiliriz ama yargının kararlarına herkes uymakla mükelleftir" değerlendirmesi yaptı.

Program moderatörü Serap Belet'in "Bundan ceza alınsa dahi bir siyasi yasağa dönüşmesi orantısız olur diyorsunuz" ifadelerine Destici, "Tabii, orantısız" diye cevap verdi.

Destici, daha önce de sosyal medyada paylaştığı bir mesajda da şu ifadeleri kullanmıştı:

"Biz demokrasiyi ve buna istinaden bütün süreçlerin demokrasi ve hukuk düzleminde yürümesini savunuyoruz. Türkiye bir hukuk devletidir. Lâkin yargı, siyasetin üstüne çıkarak yahut kamuoyunda bu tür anlaşılmalara meydan verecek kararlarla anılmamalıdır."

"Yargı süreci henüz tamamlanmamışken, ortadaki duruma üzülmesi gerekenler, bir taraftan pervasızca yargıya saldırırken diğer taraftan da siyasi çıkar hevesiyle adeta zil takıp oynamaktadırlar."