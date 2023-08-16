Teksaslı bir kadına rekor 'intikam pornosu' tazminatı: 1,2 milyar dolar

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Kadının eski erkek arkadaşı, ona ait mahrem fotoğrafları rızası olmadan internette paylaşmıştı

Yazan, Nadine Yousif

Unvan, BBC News

bir saat önce

ABD'nin Teksas eyaletinde bir jüri heyeti 'intikam pornosu' mağduru olduğuna karar verdiği kadına 1 milyar 200 milyon dolar tazminat ödenmesine hükmetti.

Mahkeme kayıtlarında adı yalnızca başharfleriyle DL olarak geçen kadın 2022 yılında eski erkek arkadaşı aleyhine taciz şikayetiyle dava açmıştı.

Dava başvurusunda kadının özel fotoğraflarının, ayrıldıktan sonra erkek arkadaşı tarafından internete konmasının herkesin önünde aşağılanmasına yol açtığı kaydedilmişti.

Kadının avukatları ödenmesi emredilen rekor miktardaki tazminatın "görüntülerinin yayılması yoluyla cinsel tacize uğrayan bütün mağdurların kazanımı" olduğunu söyledi.

Davada kadını temsil eden avukat Bradford Gilde yazılı açıklamasında "Tazminat konusundaki karar DL'ye itibarının iadesi oldu" dedi.

Avukat Gilde "Bu kararla hükmedilen dev miktar, caydırıcı bir mesaj taşıyor ve bu tür faaliyetlere girişmeyi düşünenleri engelleyecektir" dedi.

Avukatları polisin ve savcılığın tacizle ilgili şikayetlere müdahale etmemesi üzerine şikayetin ceza davası olarak değil, şahsi dava olarak asliye hukuk mahkemesine açıldığına da dikkat çektiler.

Aslında Massachusetts ve Güney Carolina hariç, bütün ABD eyaletlerinin yasalarında intikam pornosuyla ilgili düzenlemeler var. Bu olayın yaşandığı Teksas eyaletinde de 2015 yılında kabul edilen bir yasa, intikam pornosu suçunu düzenliyor ve bir ceza mahkemesinde suçlu bulunduğu takdirde, suçu işleyen kişilerin bir yıla kadar hapsi ve para cezası öngörülüyor. Ama yasanın ne ölçüde uygulandığı bilinmiyor.

Mahkemeye sunulan belgelere göre, kadın ve eski erkek arkadaşı arasındaki ilişki 2016 yılında başladı.

Tazminatın ödenmesini kim takip edecek?

Kadın bu ilişki sırasında davalıyla özel fotoğraflarını paylaştı. Davalı, 2021 yılındaki ayrılıklarından sonra, bu fotoğrafları onun rızası olmadan sosyal medya platformlarında ve porno sitelerinde paylaşmakla suçlanıyor.

Davalının bu fotoğrafların bulunduğu ve herkesin erişebileceği bir Dropbox dosyasının linklerini kadının arkadaşları ve ailesine de gönderdiği öne sürülüyor.

Eski erkek arkadaşının, ayrıca kadının telefonu, sosyal medya hesapları ve elektronik postası ile annesinin evindeki kamera sistemine de erişimi olduğu ve onu izlediği de suçlamalar arasında.

Avukatlar, davalının bu süreçte kadın "Hayatının geri kalanını kendini internetten temizlemek için harcayacaksın. Tanıştığın herkes bunları duyacak ve bakacak. İyi avlar" diye mesaj yolladığını da söylediler ve davalının bu fotoğrafları internete, kadını psikolojik olarak taciz etmek, şiddete ve cinsel tacize maruz bırakmak amacıyla koyduğunu kaydettiler.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre davalı mahkemeye gelmedi, tebligatlara yanıt vermedi ve avukat da tutmadı.

Jüri adamı kadına geçmişte ve gelecekte verdiği ve vereceği psikolojik zararlar için 200 milyon dolar, emsal teşkil etmesi için de 1 milyar dolar ödemeye mahkum etti.

Şahsi bir davada jüri tazminata hükmettiğinde, bu tazminat ödenmezse takibini yapmak da davacıya düşüyor. Davacı bu durumda yeni bir dava açabilir ve mahkeme davalının mal varlığına el konmasına karar verebilir. Davacı ayrıca tazminat alacağını tahsil etmek üzere bir icra şirketine de başvurabilir.