Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun oğlu, para aklama suçlamasıyla tutuklandı

bir saat önce

Atlantico bölgesinde siyasetçi olan Nicolas Petro İddialara göre, babasının seçim kampanyasını finanse etmek üzere uyuşturucu kaçakçılarından para aldı.

Ülkenin ilk solcu lideri olan Devlet Başkanı Petro, Kolombiya'nın uyuşturucu kaçakçılarından para almadığını ve Mart ayında oğlu hakkında savcılara soruşturma emri verdiğini yalanladı.

Cumartesi günü sosyal medya hesabında bir paylaşım yapan Kolombiye lideri, oğlunun hapse atılmasının kendisi için acı verici olduğunu belirtti; ancak Başsavcı Margarita Cabello Blanco'nun soruşturmasına müdahale etmeyeceğini söyledi.