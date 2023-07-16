Akaryakıtta ÖTV zammı Resmi Gazete’de yayımlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre akaryakıtta Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarları arttı.
Akaryakıt üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi’ne (ÖTV) yapılan zam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Karara göre kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseldi. Otogazda ise 5,77 lira ÖTV alınacak.
Benzin ve motorine zam
ÖTV kararlarının ardından benzin ve motorin grubuna bugünden itibaren geçerli olmak üzere 6 TL zam geldi.
İstanbul'da benzinin litresi 28 TL’den 34 TL’ye, motorinin litresi ise 26 TL’den 32 TL’ye yükseldi. Bugünden geçerli olacak şekilde otogaz grubunda da 2,80 TL ÖTV artışı yapıldı.
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