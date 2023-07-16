Akaryakıtta ÖTV zammı Resmi Gazete’de yayımlandı

33 dakika önce

Karara göre kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseldi. Otogazda ise 5,77 lira ÖTV alınacak.

Benzin ve motorine zam

ÖTV kararlarının ardından benzin ve motorin grubuna bugünden itibaren geçerli olmak üzere 6 TL zam geldi.