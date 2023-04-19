BM: Hindistan, yıl ortasında Çin'i geçerek dünyanın en fazla nüfusa sahip ülkesi olacak

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19 Nisan 2023, 12:01 +03 Güncelleme 22 dakika önce

Birleşmiş Milletler'in (BM) açıkladığı yeni verilere göre Hindistan'ın Haziran ayı sonunda Çin'i geride bırakarak dünyanın en kalabalık ülkesi olması bekleniyor.

BM Dünya Nüfus Gösterge Tablosu'na göre Hindistan'ın nüfusunun 1 milyar 428 milyona ulaşması, Çin'in ise 1 milyar 425 milyonda kalması öngörülüyor.

Nüfusunun yarısı 30 yaşın altında olan Hindistan, önümüzdeki yıllarda dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi olmaya aday.

Hindistan'da tarımla uğraşanların sayısı giderek azalıyor.

İşgücüne katılan milyonlarca insana istihdam yaratma ihtiyacı, hükümetin en önemli sorunlardan biri.

Asya'nın en büyük üçüncü ekonomisine sahip Hindistan, dünya nüfusunun yaklaşık beşte birini barındırıyor.

Hindistan'ın nüfusu Avrupa, Afrika ya da Amerika kıtası ülkelerinin toplam nüfusundan daha fazla.

Çin'in nüfusu azalıyor

Bu durum şimdilik Çin için de geçerli, ancak bu ülkenin nüfusunun 2050'de 1 milyar 317 milyona gerilemesi bekleniyor.

Hindistan nüfusunun ise artmaya devam ederek 1 milyar 668 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu, ülke nüfusunun 62 yıl sonra ilk kez 2022'de 850 bin azaldığını açıklamıştı.

Çin'de 2022'de 1000 kişi başına düşen doğum sayısı 6,77'de kalarak, 1961'den bu yana en düşük düzeye geriledi. Bu sayı önceki yıl 7,52'ydi.