Netflix, Güney Kore yapımlarına 2,5 milyar dolar yatırım yapacak

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol (solda) ve Netflix'in eş-CEO'su Ted Sarandos Washington'da bir araya geldi

13 dakika önce

Netflix, Güney Kore'de önümüzdeki dört yıl içinde 2,5 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı.

Şirketin eş-CEO'su Ted Sarandos bu açıklamayı Washington'da Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile görüştükten sonra yaptı.

ABD'ye resmi bir ziyaret yapan Yoon'un yarın ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Netflix, aralarında Squid Game'in de bulunduğu bir dizi Güney Kore yapımıyla önemli başarılar elde etti.

Sarandos, bu paranın film ve televizyon yapımları için kullanılacağını belirterek "Yatırım kararımızı, Güney Kore'nin yaratıcı sektörünün muhteşem hikayeler anlatmaya devam edeceğine olan güvenimiz nedeniyle verdik" dedi.

Sarandos, kararlarında Yoon'un Güney Kore eğlence sektörü ve 'Güney Kore dalgasını büyütmeye' ilgisi ve güçlü desteğinden ilham aldıklarını söyledi.

2021'de Güney Kore yapımı Squid Game, Netflix'in tüm zamanların en popüler dizisi olmuştu.

Dizi yayına girdikten sonraki 28 gün içinde 111 milyon abone tarafından izlenmişti.

Kaynak, NETFLIX Fotoğraf altı yazısı, Squid Game

Squid Game, borca batmış ve çaresizlik içindeki 456 insanın, peş peşe altı oyun kazanırlarsa 39 milyon dolarlık ödülü alıp gidebilecekleri umuduyla, kanlı bir hayatta kalma yarışmasının cazibesine kapılmasının hikayesi.

Dizide yarışmacılar, elenirlerse bunu yaşamlarıyla ödüyor.

Kaynak, NETFLIX Fotoğraf altı yazısı, Physical 100

Bu yılın başlarında yarışma dizisi Physical 100, platformun dünya genelinde en çok izlenen İngilizce olmayan yapımı olmuştu.

190'dan fazla ülkede faaliyet gösteren Netflix, Amazon, HBO ve Disney'le ciddi bir rekabet içinde.

Platform, daha fazla abone çekebilmek için onlarca ülkede ücret indirimine gitti. Şirket geçen hafta, şifre paylaşımını engellemeye yönelik adımlarını önümüzdeki aylarda devreye sokacağını açıkladı.

Bunun sonucu olarak, şifrelerini hane dışındaki kullanıcılarla paylaşan aboneler ilave ücret ödeyecek.

Netflix bir süredir yeni bir büyüme ivmesi yakalamaya çalışıyor.