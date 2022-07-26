Tunus'ta anayasa referandumu: Katılım oranı yüzde 30'un altında, Cumhurbaşkanı Said’e 'tam yetki' veriliyor

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Said, kutlamalar sırasında açıklama yaptı

37 dakika önce

Tunus Seçim Komisyonu, Pazartesi günü anayasa değişikliği için yapılan referandumda katılım oranının yüzde 27,5 olduğunu açıkladı. Sandık çıkış anketine göre oy kullananların yüzde 90'dan fazlası anayasa değişikliğine destek verdi.

Resmi sonucun açıklanmasıyla birlikte Tunus Anayasası değişmiş olacak ve Cumhurbaşkanı Kays Said’in yetkileri artacak. Said hem ordunun başına geçecek hem de meclisin onayı olmadan hükümet atayabilecek.

Said, Tunus Anayasası'nda yapılacak değişikliğin büyük bir siyasi reform olduğunu ve ülkeyi “10 yıldır içinde bulunduğu siyasi çıkmazdan” kurtaracağını iddia ediyor.

Muhalefet ise Said’in 2021’de meclisi feshedip hükümeti görevden uzaklaştırmasının birinci yılında kendi pozisyonunu sağlama almak, yetkilerini artırmak ve otokratik bir sisteme geri dönmek istediğini öne sürüyor.

Tunus Anayasası daha önce en son Arap Baharı protestoları sonrası 2014'te yazılmıştı.

Said: Tunus yeni bir döneme girdi

Said taraftarları, sandık çıkış anketlerinin sonuçlarını kutlamak için dün akşam sokaklara döküldü. Kutlamalarda bayraklar eşliğinde milli marş söylendi.

Günün ilk saatlerinde açıklama yapan Said, “Tunus yeni bir döneme girdi. Oy kullananların sayısı yüksekti. Oylama iki gün boyunca yapılsaydı bu sayı daha da yüksek olurdu” dedi.

İslamcı El Nahda hareketi ve diğer muhalefet partileri refrandumu boykot etmişti.

Tunus, 2010'da Arap Baharı’nın başladığı ülkeydi. Ertesi yıl Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali devrilmiş ve ülkeden kaçmıştı,

Bin Ali'nin öldüğü 2019’dan bu yana Tunus Cumhurbaşkanı olan Kays Said ise ülke için hayal ettiği değişikliklerin 2011 devriminin ruhuyla yapılacağını söylüyor.

Said’i eleştirenler ise anayasal değişikliğin ülkeyi diktatörlük rejimine geri götüreceğini savunuyor.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin de Said’i desteklediği biliniyor.