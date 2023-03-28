Kuzey Kore 'taktik nükleer silahlarının kanıtı' olduğunu iddia ettiği fotoğraflar yayımladı

Kaynak, RODONG SINMUN

28 Mart 2023, 14:53 +03 Güncelleme 42 dakika önce

Kuzey Kore medyası, "taktik nükleer silahlarının kanıtı" olduğunu iddia ettiği fotoğraflar yayımladı. Pyongyang yönetimi uzun süredir, kısa mesafeli füzelerine takılabilen küçük nükleer başlıklara sahip silahlarla Güney Kore'yi vurma kapasitesine eriştiğini öne sürüyor.

Kuzey Kore söz konusu silahlardan birini test edene dek, iddiasının gerçek olup olmadığını kanıtlamak mümkün değil.

Pyongyang yönetimi geçtiğimiz günlerde Güney Kore üzerinde nükleer saldırı simülasyonu yapmış ve "radyoaktif tsunami yaratabilecek" insansız su altı aracını denediğini açıklamıştı.

ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin olası saldırısını nasıl savunabileceğine yönelik tatbikatlar yapıyor.

Kuzey Kore, silah denemeleriyle iki ülkeyi, yıllar içinde yaptıkları büyük askeri tatbikatlar nedeniyle cezalandırdığını söylüyor.

Pyongyang yönetimi kısa, orta ve uzun menzilli füze denemelerinin ardından, teoride ABD ana karasında herhangi bir yere ulaşabilecek kıtalararası balistik füzeler de denemişti.

BBC'ye konuşan Stratejik ve Uluslararası Çalışmaları Merkezi'nden analist Ellen Kim, "Daha önce Kuzey Kore'nin denizaltından füze ateşleyebileceğini ya da su altından füze gönderebileceğini bilmiyorduk. Ülkenin silahlarını takip etmek ve engellemek çok daha zor hale geliyor" dedi.

Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Asan Enstitüsü'nden silah uzmanı Yang Uk da, denizaltından gönderilen seyir füzelerinin, ateşleme öncesi tespit edilmelerinin zor olduğunu söylüyor.

BBC Seul Muhabiri Jean Mackenzie'ye göre Kim Jong Un her zaman, ilk olarak ABD'nin ülkesine saldırmasını ve Kuzey Kore'nin silahlarını, kullanma şansı yakalamadan etkisiz hale getirmesinden korkuyordu. Silah denemeleriyle vermek istediği mesaj, artık Kuzey Kore'nin de karşı saldırıya geçebileceğini, hatta ilk saldırıyı düzenleyebileceğini göstermekti.

Mackenzie, "Su altında ya da yer altında gizlenen bir silahı yok etmek zor" diyor ve ekliyor: