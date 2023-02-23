Birleşik Krallık'ta 12 bin sığınmacının başvurusu yüz yüze görüşme yapılmadan değerlendirilecek

Yazan, Mark Easton

Unvan, BBC News

47 dakika önce

Birleşik Krallık’a gelen yaklaşık 12 bin sığınmacının iltica başvurusu, yüz yüze mülakatlar yapılmaksızın değerlendirilecek.

Temmuz 2022’den önce Afganistan, Eritre, Libya, Suriye ve Yemen’den gelip iltica başvurusu yapanlara, İngiltere İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanmış 10 sayfalık bir anket verilecek ve değerlendirme bunun sonunda yapılacak.

Söz konusu kararla birlikte Başbakan Rishi Sunak’ın bu yıl sona erdirme sözü verdiği sığınma yükünü azaltmak amaçlanıyor.

İçişleri Bakanlığı bunun bir iltica affı olmadığını, ancak sistemi beş ülke için düzene sokacağını söylüyor.

Bakanlık, bu ülkelerden gelen sığınmacıların başvurularının yüzde 95’inin halihazırda kabul edildiğini ifade ediyor.

Yetkililer, güvenlik ve adli kontrollerin yapılmaya devam edeceğini, parmak izi gibi biyometrik uygulamaların da süreceğini ancak ilk kez yüz yüze görüşme yapılmayacağını aktarıyor.

Bunun yerine sığınmacılar kendilerine verilen bir formu dolduracak ve 40 kadar soruyu yanıtlayacak.

İngilizce doldurulması zorunlu olacak formun 20 iş günü içerisinde teslim edilmesi gerekecek. Aksi takdirde başvurunun geri çekildiği varsayılabilecek.

Başvurulardaki yığılma

Daha önce yüz yüze mülakatların önemine değinen İçişleri Bakanlığı, Birleşik Krallık'ta bulunma hakkı olmayan kişileri tespit etmek için sıkı kontroller yapmaktan daha hızlı olacak bu yöntem karşısında eleştirilerle karşı karşıya kalabilir.

Geçen ay Bournemouth kentindeki bir restoranın dışında Afganistan’dan gelmiş bir sığınmacı, genç bir kişiyi öldürmesi nedeniyle müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Lawangeen Abdulrahimzai isimli kişinin İngiltere'ye gelmeden önce Sırbistan'da cinayetten hüküm giydiği ve firari olduğu ortaya çıkmıştı.

İçişleri Bakanlığı ise yeni sürece dahil olacak herkesin suç geçmişine bakılacağı ve güvenlik soruşturmasına tabi tutulacağını söyledi.

Açıklanacak yeni verilere göre başvuru dosyası bekleyen sığınma başvurusu sayısının 150 binin üzerinde olması bekleniyor.