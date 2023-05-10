Eşi öldükten sonra, yasla başa çıkma kitabı yazan kadına kocasını öldürme suçlaması

Kaynak, Facebook/Kouri Richins Fotoğraf altı yazısı, Çiftin üç erkek çocuğu vardı.

bir saat önce

ABD’de, kocasının ölümünün ardından çocuklar için bir yasla başa çıkma kitabı yazan kadına, eşini öldürme suçlaması yöneltildi.

Utah eyaletinde yaşanan olayda, üç çocuk annesi Kouri Richins geçen yılın Mat ayında bir gece polisi arayıp, kocası Eric Richins’in bedeninin “soğuk” olduğunu söyledi.

Kouri Richins, eşine votkalı bir içecek hazırladığını ve saatler sonra tepkisiz bir halde bulduğunu anlattı.

Daha sonra yapılan otopside Eric Richins’in aşırı dozda fentanil nedeniyle öldüğü saptandı. Adli tıptan yapılan açıklamada, Richins’in vücudunda ölüme yol açacak dozun beş katı bulunduğu kaydedildi.

Fentanil, ABD Uyuşturucuyla Mücadele Kurumu'na göre eroinden 50 kat daha güçlü olan bir ağrı kesici. Genelde hastanelerde şiddetli ağrı çeken kanser hastalarının tedavisinde kullanılıyor

Mahkeme belgelerine göre, Kouri Richins Aralık 2021 ve Şubat 2022 arasında, daha önce uyuşturucu suçlarından tutuklanmış biriyle mesajlaştı ve sırt ağrısı çeken bir yatırımcı için ağrı kesici haplar isbtei.

Richins, hidrokodon haplarını aldı ve daha sonra daha güçlü bir ağrı kesici isteyip “Michael Jackson’ınkilerden” diyerek açıkça fentanil istedi.

İddianameye göre Kouri Richins, hapları aldıktan sonra eşiyle bir sevgililer günü yemeği yedi ve daha sonra kocası hastalandı.

İddianamede “Eric zehirlendiğine inanıyordu. Eric bir arkadaşına eşinin onu zehirlemeye çalıştığını söyledi” deniliyor.

İki hafta sonraysa Kouri Richins daha çok fentanil aldı.

Savcılar, Richins’in 4 Mart’ta gecesi polisi arayıp, eşini tepkisiz bir halde bulduğunu söyledi.

Kaynak, KPCW

Daha sonra, eşine Moscow Mule adlı votkalı bir kokteyl hazırlayıp, yatakta kendisine verdiğini ve daha sonra kabus gören küçük çocuklarından birinin yanında uyuduğunu anlattı. Yatak odalarına döndüğündeyse, eşinin bedenini soğuk bir halde bulduğunu söyledi.

Richins, cinayet suçlamasıyla karşı karşıya kalmadan iki ay önce çocukların, sevdikleri birinin ölümüyle başa çıkabilmesine yardımcı olmak için “Are You With Me? – Benimle misin?” adlı resimli bir kitap yazdı. Kouri Richins yerel bir radyoya yaptığı açıklamada kitabı hem kendisinin hem de üç oğlunun “huzur” bulabilmesi için yazdığını söylemişti.