Eşi öldükten sonra, yasla başa çıkma kitabı yazan kadına kocasını öldürme suçlaması

17 dakika önce

Richins, cinayet suçlamasıyla karşı karşıya kalmadan iki ay önce çocukların, sevdikleri birinin ölümüyle başa çıkabilmesine yardımcı olmak için “Are You With Me? – Benimle misin?” adlı resimli bir kitap yazdı. Kouri Richins yerel bir radyoya yaptığı açıklamada kitabı hem kendisinin hem de üç oğlunun “huzur” bulabilmesi için yazdığını söylemişti.