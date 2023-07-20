Misket bombaları: ABD'ye göre Ukrayna, tartışmalı silahları 'etkin' şekilde kullanıyor

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14 dakika önce

ABD yönetimi, Ukrayna’nın Rus güçlerine karşı Washington’ın yolladığı misket bombalarını kullandığını doğruladı.

Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, ilk aldıkları bilginin misket bombalarının Rus savunma hatlarına ve operasyonlarına karşı “etkin bir şekilde” kullanıldığı yönünde olduğunu belirtti.

Misket bombaları, etrafa saçılan küçük bombacıklardan oluşuyor ve sivillere yönelik oluşturduğu tehdit nedeniyle 100’den fazla ülke tarafından yasaklandı.

ABD, bu bombaları Ukrayna’nın cephane tedarikini geliştirmek için temin etmeyi kabul etti.

Ukrayna, bombaların sadece Rus askeri pozisyonlarını dağıtmak için kullanılacağı sözünü verdi.

Kirby “Uygun bir şekilde kullanıyorlar. Etkin bir şekilde kullanıyorlar ve Rus savunma formasyonları ve savunma manevralarına karşı bir etkisi oldu” dedi.

ABD, Ukrayna’nın birçok kişinin umduğundan daha yavaş ve daha maliyetli gerçekleşen, yaz aylarında giriştiği karşı saldırılarda cephanesinin bittiği yönündeki uyarılarının ardından misket bombalarını göndermeye karar verdi.

ABD Başkanı Joe Biden, misket bombalarının gönderilmesini “çok zor bir karar” diye tanımlarken, müttefik ülkelerden İngiltere, Kanada, Yeni Zelanda ve İspanya kullanımına karşı çıkmıştı.

Misket bombaları, siperlerde ve güçlendirilmiş mevzilerdeki birliklere karşı etkin bir silah, çünkü büyük alanları bombalardan temizlenene dek tehlikeli kılıyor.

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Rusya, Ukrayna işgalini başlatmasından bu yana, sivil alanlar da dahil misket bombalarını kullandı.

Rusya lideri Vladimir Putin, ABD’nin bu bombaları Ukrayna’ya gönderme kararının ardından, ülkesinin de benzer silahlara sahip olduğunu ve “kullanılması halinde kendilerinin de kullanacağını” söylemişti.

Ukrayna’nın doğusundaki operasyonlardan sorumlu Ukraynalı General Oleksandr Sirski BBC’ye geçen hafta yaptığı açıklamada, birliklerinin “düşman piyadesine karşı maksimum hasarı vermek için” bu silahlara ihtiyaç duyduğunu belirtmişti.